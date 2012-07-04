Размер: 710x100 Текст банера: АКЦИЯ! ГЕНЕРАТОРЫ FAS ПО ЦЕНЕ ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ Кадров в банере 2, желательно с какими-нибудь эффектами. При клике по банеру переход по адресу: http://fas.su/?genset ...
Баннер
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