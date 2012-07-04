Разработка баннера

Добрый день!

Необходим дизайнер для работы над баннером для сайта snift.ru

Основные требования к работе:

- баннер должен состоять из нескольких кадров, в которых будет размещена информация о ценах на трубы.

- графические иллюстрации на усмотрение дизайнера

- сроки 1 день

- бюджет и детали можно обговорить при личной беседе