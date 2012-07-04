Дополнительная информация в приложенном архиве. Целесообразно использовать виды фасадов из архива.
Разработка баннера
Добрый день!
Необходим дизайнер для работы над баннером для сайта snift.ru
Основные требования к работе:
- баннер должен состоять из нескольких кадров, в которых будет размещена информация о ценах на трубы.
- графические иллюстрации на усмотрение дизайнера
- сроки 1 день
- бюджет и детали можно обговорить при личной беседе
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