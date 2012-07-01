Разработка дизайна баннера для рекламы туалетной бумаги "Пикник". С логитипами типа "Выбор разных людей!" или " Перед нами все равны!" Любые креативные идеи исходя из того что для покупателей при выборе туалетной бумаги, основными ...
Баннеры для мини-курса
Требуется разработать баннеры для мини-курса.
Размеры стандартные (указаны в файле).
3D-обложка и изображения спереди, сверху, сбоку будут предоставлены после согласия.
Заявки фрилансеров
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