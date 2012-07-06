Привет нужно сделать баннер на сайте geoid.od.ua пишите в скаип и аську Skype: Pbrunki ICQ: 634319505)
Сделать 6 баннеров и элемент шапки сайта
Сделать 6 банеров и элемент шапки сайта.
Размеры банеров 982 х 282 формат jpeg, вес желательно уложится до 270 кb (чем меньше тем лучше)
Размер элемента в шапку (это и не банер и не шапка,
так как и для того и для того слишком маленькие размеры для нормальной реализации)- 750х60, формат png, размер до 100 kb
Банеры должны быть в цветой схеме самого сайта, скрины сайты прилагаются.
Так как на сайте как такового дизайна сильно нет, то достаточно соблюсти
чтобы было гарманичное цветовое сочетание банера и сайта.
Банер должен обращать на себя внимание, но не потому что он будет зеленыого или ярко оранжего цвета,
а своим видом, четкостью, содержанием, дизайном.
Примерный дизайнерский уровень, который хочется увидеть приведен на банерах образцах в ТЗ.
На всех банерах должны быть ассоциативные/тематические изображения, картинки, иконки, дополняющие смысл текста на банере.
Текст в элементе шапки для сайта:
Аккумуляторы и Аксессуары для Цифровых устройств
Текст должен быть максимально крыпный для отведенного места, хорошо читабельный не сливаться,
между буквами достаточное расстояние чтобы было четко и легко различать надписи.
Сделать на каком то интересном фоне (возможно градиент или текстура)и чтобы общий вид был как бы немного объемный а не плоский (закругленные углы, небольшая выпуклость, примерно как
на сайте самый верхний элемент)
Хотелось бы тематическую иконку поинтересней чем есть сейчас, что-то ассоциирующиеся
с аккумуляторами или\и цифровой техникой (лучше с аккумуляторами, так как акцент на сайте на аккумуляторы)
я понимаю что за эти деньги никто не будет делать ручную отрисовку, но если в банере будут использованы материалы,
которые я смогу вспомнить на каком сайте видел или найду в 3 клика, так как их используют миллионы других сайтов - то
такое решение не подходит, можно хоть и что-то готовое но не замусолиное на каждом втором сайте.
На выходе хочу получить jpeg файлы (для банеров) и png (для элемента шапки сайта) готовые для использования,
соотвествующие размеру и весу.
Так же все psd исходники со всеми слоями чтобы если нужно было можно было подкоректировать текст или расположение элементов.
Цена - 45$
ася 203-410-102
в прикрепленном файле скриншет сайта (для ознакомления с цветовой гаммой), образец банеров, качество исполнения которых мне нравится и хочется получить что-то не хуже.
Тексты для самих банеров скину уже когда определюсь с исполнителем.
Заявок достаточно накидали, попробывал поработать с некоторми исполнителями, результат плачевный...
ТЗ никто не читает, никаких малейших правил дизайна не исполняется, не подбирается цветовая гамма, тексты нечитаемы и так далее...
На долгие дискусси у меня нет времни, чтобы объяснять что и как, в ТЗ все расписано, поэтому чтобы определится с исполнителем, предалагю сразу сделать 1 банер и показать результат. Если его стиль и консепция меня устраивают, то работаем, если в нем нет и тени дизайна, то не работаем.
Темы банера и тексты для них ниже, выберите любой из 2-х и релиазуйте как Вы видете согласно ТЗ:
2. Банер.
Содержание
Высокое качество! (Крупно, акцент)
Вся продукция сертифицирована сертификатами международного уровня
ISO9001, RoHS, CE (чут-чуть мельче, акцент)
100% заявленной емкости 100% качества гарантия - 1 год! (акцент)
3. Банер.
Содержание:
Бесплатная доставка в любую точку Украины, СНГ, Мира! (крупно, акцент)
Быстрая отправка! (крупно, акцент)
Отправка в течении 24 часов после оплаты. (ниже, более мелким шрифтом)
-----------
И еще раз повторяю:
Банер должен обращать на себя внимание, но не потому что он будет зеленого или ярко оранжего цвета,
а своим видом, четкостью, содержанием, читабельностью, дизайном.
Задача банера - привлечь внимание и легко донести информацию! - поэтому информация должна быть хорошо видной (как минимум) легко читаемой (если это текст) и так делее. Все должно быть гармонично.
Примерный дизайнерский уровень, который хочется увидеть приведен на банерах образцах в ТЗ. (имена файла: "нравится" и подобные со словом "нравится"- смотрите в архиве)
На всех банерах должны быть ассоциативные/тематические изображения, картинки, иконки, гармонично вписывающиеся и дополняющие смысл текста на банере.
цена за 6 банеров + элемент шапки = 45 у.е. не 50 не 150 не 100, а 45$ Если цена не подходит пропускаем заявку, а не указываем свою цену!
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно отрисовать баннеры (одно содержание, но несколько размеров) и логотип для партнерской программы.Баннеры15 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Необходим баннер для сайта http://regnames.ua. Баннер на тему VPS сервера. Подробнее отвечу в личное сообщение.Завершен13 лет назад
- $50
Приветствую, необходимо нарисовать баннер размерами: Высота: 90 px Длинна: 220 px. Фон: светло оранжевый. Текст на баннер: будет предоставлен исполнителю. Бюджет: 300 руб. ...Баннеры16 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
создать набор баннеров по одной тематике - 4-5 шт. основные типовые размеры.Баннеры18 заявокЗакрыт13 лет назад
Требуется изготовить flash-баннер. Тематика: реклама медицинской клиники Сюжет баннера - произвольный, в рамках ТЗ. Логотип в .cdr и стиль имеются. Размер баннера при размещении ...Завершен13 лет назад
890х60 кто свободен - отмечайтесь. смотрю в портфолио с картинками.Завершен13 лет назад
Нужен баннер 240*150 px. Flash, рекламируем сеть шинных центров. 1. Объем файла баннера не должен превышать 25 кБайт. 2. Во всех swf-файлах переход должен осуществляться элементом button. В коде кнопки должно ...Завершен13 лет назад
Сайт на Joomla 1.5 Всплывающее окно переместить в зону Разместить его нужно в зону центрального меню Окно при желании должно закрываться с помощью кнопки ...Завершен13 лет назад
- $50
Баннер Gif статический Размер 77x150 Примеры справа, он будет там http://greendatacenterconference.com/gdccon2012-london/sponsors.html На баннере надписи DCNT.RU DC & Cloud И стилизованный фальшпол слева на ...Завершен13 лет назад