Сделать 6 баннеров и элемент шапки сайта

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Завершен8 заявок298 просмотров

Сделать 6 банеров и элемент шапки сайта.

Размеры банеров 982 х 282 формат jpeg, вес желательно уложится до 270 кb (чем меньше тем лучше)

Размер элемента в шапку (это и не банер и не шапка,

так как и для того и для того слишком маленькие размеры для нормальной реализации)- 750х60, формат png, размер до 100 kb

Банеры должны быть в цветой схеме самого сайта, скрины сайты прилагаются.

Так как на сайте как такового дизайна сильно нет, то достаточно соблюсти

чтобы было гарманичное цветовое сочетание банера и сайта.

Банер должен обращать на себя внимание, но не потому что он будет зеленыого или ярко оранжего цвета,

а своим видом, четкостью, содержанием, дизайном.

Примерный дизайнерский уровень, который хочется увидеть приведен на банерах образцах в ТЗ.

На всех банерах должны быть ассоциативные/тематические изображения, картинки, иконки, дополняющие смысл текста на банере.

Текст в элементе шапки для сайта:

Аккумуляторы и Аксессуары для Цифровых устройств

Текст должен быть максимально крыпный для отведенного места, хорошо читабельный не сливаться,

между буквами достаточное расстояние чтобы было четко и легко различать надписи.

Сделать на каком то интересном фоне (возможно градиент или текстура)и чтобы общий вид был как бы немного объемный а не плоский (закругленные углы, небольшая выпуклость, примерно как

на сайте самый верхний элемент)

Хотелось бы тематическую иконку поинтересней чем есть сейчас, что-то ассоциирующиеся

с аккумуляторами или\и цифровой техникой (лучше с аккумуляторами, так как акцент на сайте на аккумуляторы)

я понимаю что за эти деньги никто не будет делать ручную отрисовку, но если в банере будут использованы материалы,

которые я смогу вспомнить на каком сайте видел или найду в 3 клика, так как их используют миллионы других сайтов - то

такое решение не подходит, можно хоть и что-то готовое но не замусолиное на каждом втором сайте.

На выходе хочу получить jpeg файлы (для банеров) и png (для элемента шапки сайта) готовые для использования,

соотвествующие размеру и весу.

Так же все psd исходники со всеми слоями чтобы если нужно было можно было подкоректировать текст или расположение элементов.

Цена - 45$

ася 203-410-102

в прикрепленном файле скриншет сайта (для ознакомления с цветовой гаммой), образец банеров, качество исполнения которых мне нравится и хочется получить что-то не хуже.

Тексты для самих банеров скину уже когда определюсь с исполнителем.

Заявок достаточно накидали, попробывал поработать с некоторми исполнителями, результат плачевный...

ТЗ никто не читает, никаких малейших правил дизайна не исполняется, не подбирается цветовая гамма, тексты нечитаемы и так далее...

На долгие дискусси у меня нет времни, чтобы объяснять что и как, в ТЗ все расписано, поэтому чтобы определится с исполнителем, предалагю сразу сделать 1 банер и показать результат. Если его стиль и консепция меня устраивают, то работаем, если в нем нет и тени дизайна, то не работаем.

Темы банера и тексты для них ниже, выберите любой из 2-х и релиазуйте как Вы видете согласно ТЗ:

2. Банер.

Содержание

Высокое качество! (Крупно, акцент)

Вся продукция сертифицирована сертификатами международного уровня

ISO9001, RoHS, CE (чут-чуть мельче, акцент)

100% заявленной емкости 100% качества гарантия - 1 год! (акцент)

3. Банер.

Содержание:

Бесплатная доставка в любую точку Украины, СНГ, Мира! (крупно, акцент)

Быстрая отправка! (крупно, акцент)

Отправка в течении 24 часов после оплаты. (ниже, более мелким шрифтом)

-----------

И еще раз повторяю:

Банер должен обращать на себя внимание, но не потому что он будет зеленого или ярко оранжего цвета,

а своим видом, четкостью, содержанием, читабельностью, дизайном.

Задача банера - привлечь внимание и легко донести информацию! - поэтому информация должна быть хорошо видной (как минимум) легко читаемой (если это текст) и так делее. Все должно быть гармонично.

Примерный дизайнерский уровень, который хочется увидеть приведен на банерах образцах в ТЗ. (имена файла: "нравится" и подобные со словом "нравится"- смотрите в архиве)

На всех банерах должны быть ассоциативные/тематические изображения, картинки, иконки, гармонично вписывающиеся и дополняющие смысл текста на банере.

цена за 6 банеров + элемент шапки = 45 у.е. не 50 не 150 не 100, а 45$ Если цена не подходит пропускаем заявку, а не указываем свою цену!

13 лет назад
Alex_Sn
45 лет
13 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад

Выбранный исполнитель

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад
$40
3 дня
Очень приятно было работать. Четкое выполнение ТЗ. Если какие-то пункты в ТЗ не конкретные, но указана хотя бы концепция или направление, Валерий буквально читает мысли, и результат работы как раз выражает заданную концепцию! В работах виден дизайн, и я не имею в виду рюшечек или каких либо эффектов или украшательств, а сочетание цветов, подбор шрифтов, отступы, пропорции, расположения элементов и так далее... казалась бы это простые и очевидные вещи, но столкнулся с исполнителями "дизайнерами", который считают черный текст на черном фоне очень читаемым, или какой-то готический текст - так же очень легким на чтение.... хотя в ТЗ нескоько раз указано, чтобы все надписи были легко читаемые .... к сожалению многие выдающие себя за дизайнеров, возможно и знают что такое Фотошоп, но не владеют элементарными понятиями о сочетании цветов, пропорциях и так далее... в итоге ужасный результат... У Валерия с этим все ОК! Все работы были сделаны быстро, все попутные замечания и пожелания учитывались. Из 7-ми работ, 5 принялись почти сразу, т.е. с первого предложенного варианта, с небольшими пожеланиями в правке и доработке. с 2 работами все получилось со 2 попытки. Не многословен, при замечаниях и пожеланиях не ведет долгих дискуссий, просто через небольшое время получаешь ссылку на новый вариант работы :) В общем только положительные впечатления от сотрудничества. Спасибо за работу!
Сотрудничеством доволен. Требования четкие и понятные. Оплата полная, согласно договора. Готов к дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

apelab
55 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад
13 лет назад

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