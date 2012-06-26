Необходим баннер для сайта http://regnames.ua. Баннер на тему VPS сервера. Подробнее отвечу в личное сообщение.
Баннеры и логотип
Нужно отрисовать баннеры (одно содержание, но несколько размеров) и логотип для партнерской программы.
Заявки фрилансеров
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