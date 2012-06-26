Баннеры и логотип

Здравствуйте, нужно нарисовать следующее: 1. Вид Флешь таблицы: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.html 2. Веб модуль: http://www.gamearmy.ru/monitor/modul55481.html 3. И сами баннеры: http://www.gamearmy.ru/monitor/banner55481.html Там у них для каждой игры свой задний фон в 1 и 3 ...