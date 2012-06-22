Нужна графика

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  2. Баннеры
Закрыт3 заявки181 просмотр

Здравствуйте, нужно нарисовать следующее:

1. Вид Флешь таблицы: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.html

2. Веб модуль: http://www.gamearmy.ru/monitor/modul55481.html

3. И сами баннеры: http://www.gamearmy.ru/monitor/banner55481.html

Там у них для каждой игры свой задний фон в 1 и 3 виде баннеров, нам нужно сделать 1 общий баннер для всех игр.

HTML
13 лет назад
Sm4k1
31 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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