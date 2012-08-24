Sm4k1

Рустам Sm4k1

 
31 год
14 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

https://www.free-lance.ru/users/Sm4k1/

http://golance.ru/users/Slepoi_kot

http://freelance.ua/user/slepoi_kot

http://freelance.ru/users/Slepoi_kot/

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$75
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Нужно поднять игровой хостинг

    Здравствуйте, имеется серверная машина (windows server 2008r2) на ней ща поднят веб-сервис (панель управления самого хостинга), нужно поднять игровые сервера и соответственно настроить их и связать их с панелью. Там ща установлен чистый ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Доработка сайта (joomla)

    Есть готовый интернет магазин на системе joomla. Нужно просто его немного подкорректировать: Добавить в поиск пару функций. и с категориями поработать.

    Joomla
    Интернет-магазины12 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Написание модуля

    Metamod + MySql + HLTV Здравствуйте, нужно написать модуль (плагин) для синхронизации игровых серверов (CS), с веб-сайтом. Реализация плагина: metamod, это самый лучший вариант, если есть другие предлогайте. ...

    MySQL
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Синхронизация игровых серверов с сайтом

    $250

    Здравствуйте, меня интересует синхронизация игровых серверов с нашим проектом. На пока что хотим связать только counter-strike 1.6 с помощью плагинов amx или metomod. Чтобы мы могли задавать параметры игровому серверу (своему или уже партнеров) и ...

    SQL
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Плагин для синхронизации сервера

    $250

    Назначение плагина: 1.Отправлять информацию 2.Нстроить сервер перед игрой 3.Писать демку 4.Система контроля 1.Отчет о статистике Статус игры (Разминка, Перерыв, 1-2 половина, Набор игроков) Счет игры ...

    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Срочно нужно дорисовать страницу

    Здравствуйте, нужно дорисовать страницу. Сроки: сегодня вечером или завтра. Нужно доработать описание, добавить фотографии и альбомы, добавить обсуждения, стенку, ссылки, видеозаписи, документы, руководство, ajax окно и чат, приглашения. Более подробно что нужно изменить ...

    AJAX
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать видеоплеер

    Нужно написать видеопллер для будущего проекта. Плеер должен поддерживать прямые трансляции: вебка, рабочий стол, трансляции из игр. Третий способ: пользователь вводит ip и port игрового сервера где играют в данный момент люди, и ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужна графика

    Здравствуйте, нужно нарисовать следующее: 1. Вид Флешь таблицы: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.html 2. Веб модуль: http://www.gamearmy.ru/monitor/modul55481.html 3. И сами баннеры: http://www.gamearmy.ru/monitor/banner55481.html Там у них для каждой игры свой задний фон в 1 и 3 ...

    HTML
    Баннеры3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание сайта под ключ.

    Есть уже готовый макет, под этот макет надо написать сайт. Т3 снизу. Укажите свою цену и сроки. Более подробно на счет проекта вы можете спросить сами, что не понятно. ...

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создать макет сайта.

    $100

    Нужно создать макет игрового сайта. Пример сайта вы можете посмотреть пройдя по этой ссылке overpro.ru/ Ну нам не нужна точная копия этого сайта. Есть подобие схемы как надо нарисовать, ну Т3 отсутствует. ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание проекта

    Нужно написать проект похожее на этот http://www.overpro.ru/index.php Мне нужно узнать во сколько это мне обойдется. Будут добавлены еще кое какие изменения, но это потом. Нужен программист который будет сотрудничать в ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Плагин cs

    Плагин должен уметь: 1. Отправлять POST/GET запрос на шлюз PHP информацию: об очках команды, у кого скока фрагов. короче полную информацию об игре. 2. Переде игров POST/GET запрос на шлюз PHP информацию чтобы ...

    PHP
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    14 лет назад

  • Модуль

    $100

    Нужен модуль кланваров (Clanwar'e) для сайта DLE 9.2. Для проведения турниров. Примеры можете просмотреть тут: http://cs-force.ru/ в состав входят (Лига, Игроки, Матчи, Команды, Магазин) Бюджет: 3500

    DLE
    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен модуль

    Нужен модуль для сайта DLE 9.2 Суть модуля, проведения игр на деньги например кс чел создает игру ставит ставку на игру 30 р другой чел смотрит на сайте его предложения сыграть на 30 ...

    DLE
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    14 лет назад

Отзывы фрилансеров

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$75
10 баллов
7 лет назад
Дизайн мобильного приложения
Великолепный человек! Благодарю за действительно интересный проект :) Желаю удачи и успехов в реализации. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Отзывчивый, ответственный исполнитель. Все сделал быстро и качественно, рекомендую!
Ответный отзыв
fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
$15
10 баллов
11 лет назад
Верстка шаблона под DLE 9.2
DLE
Работали, все хорошо.
Быстро справились с задачей, все сделано качественно )
Ответный отзыв