Нужно создать дизайн для мобильного приложения. Подробности будут оговорены с фрилансером.
- Дизайн мобильных приложений1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте, имеется серверная машина (windows server 2008r2) на ней ща поднят веб-сервис (панель управления самого хостинга), нужно поднять игровые сервера и соответственно настроить их и связать их с панелью. Там ща установлен чистый ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть готовый интернет магазин на системе joomla. Нужно просто его немного подкорректировать: Добавить в поиск пару функций. и с категориями поработать.Интернет-магазины12 заявокЗакрыт11 лет назад
Metamod + MySql + HLTV Здравствуйте, нужно написать модуль (плагин) для синхронизации игровых серверов (CS), с веб-сайтом. Реализация плагина: metamod, это самый лучший вариант, если есть другие предлогайте. ...Разработка игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Здравствуйте, меня интересует синхронизация игровых серверов с нашим проектом. На пока что хотим связать только counter-strike 1.6 с помощью плагинов amx или metomod. Чтобы мы могли задавать параметры игровому серверу (своему или уже партнеров) и ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Назначение плагина: 1.Отправлять информацию 2.Нстроить сервер перед игрой 3.Писать демку 4.Система контроля 1.Отчет о статистике Статус игры (Разминка, Перерыв, 1-2 половина, Набор игроков) Счет игры ...Разработка игрнет заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте, нужно дорисовать страницу. Сроки: сегодня вечером или завтра. Нужно доработать описание, добавить фотографии и альбомы, добавить обсуждения, стенку, ссылки, видеозаписи, документы, руководство, ajax окно и чат, приглашения. Более подробно что нужно изменить ...Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужно написать гаджет для мониторинга. Описание работы гаджета можно посмотреть тут: http://www.gamearmy.ru/monitor/gadget83675.htmlПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Нужно написать видеопллер для будущего проекта. Плеер должен поддерживать прямые трансляции: вебка, рабочий стол, трансляции из игр. Третий способ: пользователь вводит ip и port игрового сервера где играют в данный момент люди, и ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, нужно нарисовать следующее: 1. Вид Флешь таблицы: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.html 2. Веб модуль: http://www.gamearmy.ru/monitor/modul55481.html 3. И сами баннеры: http://www.gamearmy.ru/monitor/banner55481.html Там у них для каждой игры свой задний фон в 1 и 3 ...Баннеры3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно сделать 2 флешь таблицы. Пример: http://www.gamearmy.ru/monitor/info55481.htmlВеб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Есть уже готовый макет, под этот макет надо написать сайт. Т3 снизу. Укажите свою цену и сроки. Более подробно на счет проекта вы можете спросить сами, что не понятно. ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Нужно создать макет игрового сайта. Пример сайта вы можете посмотреть пройдя по этой ссылке overpro.ru/ Ну нам не нужна точная копия этого сайта. Есть подобие схемы как надо нарисовать, ну Т3 отсутствует. ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт13 лет назад
Нужно написать проект похожее на этот http://www.overpro.ru/index.php Мне нужно узнать во сколько это мне обойдется. Будут добавлены еще кое какие изменения, но это потом. Нужен программист который будет сотрудничать в ...Закрыт13 лет назад
Плагин должен уметь: 1. Отправлять POST/GET запрос на шлюз PHP информацию: об очках команды, у кого скока фрагов. короче полную информацию об игре. 2. Переде игров POST/GET запрос на шлюз PHP информацию чтобы ...Разработка игр1 заявкаЗакрыт14 лет назад
- $100
Нужен модуль кланваров (Clanwar'e) для сайта DLE 9.2. Для проведения турниров. Примеры можете просмотреть тут: http://cs-force.ru/ в состав входят (Лига, Игроки, Матчи, Команды, Магазин) Бюджет: 3500Закрыт14 лет назад
- $250
Нужен мониторинг серверов такой же как здесь www.gamearmy.ru/monitor Чтоб подходил под дизайн сайта. http://cs-crazy.ru/ Бюджет 7-8 тысЗакрыт14 лет назад
Нужен мониторинг серверов на подобие вот так кого http://www.gamearmy.ru/monitorВеб-программирование4 заявкиЗакрыт14 лет назад
Нужен модуль для сайта DLE 9.2 Суть модуля, проведения игр на деньги например кс чел создает игру ставит ставку на игру 30 р другой чел смотрит на сайте его предложения сыграть на 30 ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт14 лет назад
- $20
Есть готовый шаблон от 9.0 Нужно его подогнать под версию DLE 9.2HTML-верстка1 исполнительЗавершен14 лет назад