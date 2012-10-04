Написание гаджета для Windows 7

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Закрыт1 заявка137 просмотров

Нужно написать гаджет для мониторинга.

Описание работы гаджета можно посмотреть тут: http://www.gamearmy.ru/monitor/gadget83675.html

HTML
13 лет назад
Sm4k1
31 год
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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