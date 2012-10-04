Мне нужно в идеале, чтоб на страничке сайта было несколько карт(расклад) и при нажатии на карту она переворачивалась рубашкой вниз и открывала описание карты. То есть при нажатии на каждую карту появлялось ...
Проконсультировать по Bluetooth-модулям
Ищу консультанта, который может ответить на глупые и не очень вопросы по Bluetooth модулям.
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