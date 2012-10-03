Настроить проект в ePochta Mailer

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Закрытнет заявок110 просмотров

Требуется настроить проект в ePochta Mailer для рассылки 70000 писем. SMTP-сервер есть.

Или сделать рассылку своим программным обеспечением по нашей базе.

Суть задачи в обоих случаях в том, чтобы письма не попадали в спам.

SMTP
13 лет назад
DoniE
Игорь 
43 года
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
9 отзывов

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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