Требуются специалисты

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Закрыт3 заявки220 просмотров

Доброго времени суток, уважаемые фрилансеры. В группу проектов SYSTEMTEST требуются:

1. Сценарист – Код: 03001

2. Веб-программист – Код: 03002

3. Веб-дизайнер – Код: 03003

4. Специалисты по продвижению сайтов и проектов – Код: 03004

5. Специалист по созданию рекламных листовок – Код: 03005

По интересующей вакансии отправьте на электронную почту [email protected] ( строго с темой интересующей вакансии например: вас интересует вакансия Сценариста в теме пишите Код: 03001, в теле письма обязательно требуется указать ваш номер ICQ). В ответ вы получите информацию о интересующей вас вакансии.

Или просто оставляйте на проект ответ код интересующей вас вакансией и адресом своей электронной почты.

Работа возможна в офисе, либо уданно.

13 лет назад
demonch21
Валерий 
44 года
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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