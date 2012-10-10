Подправить программку

Есть старая програмка под винду, делалась она видимо еще в то время когда думали что мониторы будут только с соотношением сторон 4:3 и сейчас на широкоформатных экранах она вылазит за пределы монитора, т.к. я понял что она при инициализации берет только ширину экрана, а высоту подгоняет под соотношение 4:3 (это мое предположение). Нужно дебагером найти место где она запрашивает ширину экрана и внести туда изменения так чтобы она она думала что запускается при разрешении экрана 1024х768 например (передать ей ширину 1024). Или если это не сложно сделать так чтобы она подгоняла размеры исходя не из ширины экрана, а из высоты (более предпочтительный вариант). Уточнение, программа японская и косяк этот вылазит, только когда включен японский юникод, а без него она иероглифы не показывает.