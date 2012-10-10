Ищу Linux администратора на удаленную постоянную занятость, который сможет поддержать нашу сложную систему Java во время нашего нерабочее время. Java опыт не требуется: хороший Linux системный администратор может сделать эту работу. ...
Подправить программку
Есть старая програмка под винду, делалась она видимо еще в то время когда думали что мониторы будут только с соотношением сторон 4:3 и сейчас на широкоформатных экранах она вылазит за пределы монитора, т.к. я понял что она при инициализации берет только ширину экрана, а высоту подгоняет под соотношение 4:3 (это мое предположение). Нужно дебагером найти место где она запрашивает ширину экрана и внести туда изменения так чтобы она она думала что запускается при разрешении экрана 1024х768 например (передать ей ширину 1024). Или если это не сложно сделать так чтобы она подгоняла размеры исходя не из ширины экрана, а из высоты (более предпочтительный вариант). Уточнение, программа японская и косяк этот вылазит, только когда включен японский юникод, а без него она иероглифы не показывает.
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