Подправить программку

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Завершен3 заявки240 просмотров

Есть старая програмка под винду, делалась она видимо еще в то время когда думали что мониторы будут только с соотношением сторон 4:3 и сейчас на широкоформатных экранах она вылазит за пределы монитора, т.к. я понял что она при инициализации берет только ширину экрана, а высоту подгоняет под соотношение 4:3 (это мое предположение). Нужно дебагером найти место где она запрашивает ширину экрана и внести туда изменения так чтобы она она думала что запускается при разрешении экрана 1024х768 например (передать ей ширину 1024). Или если это не сложно сделать так чтобы она подгоняла размеры исходя не из ширины экрана, а из высоты (более предпочтительный вариант). Уточнение, программа японская и косяк этот вылазит, только когда включен японский юникод, а без него она иероглифы не показывает.

13 лет назад
alexzandr
48 лет
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

abc321
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад
$90
1 день
Все отлично, оставил на ночь комп с teamviewer, на утро уже все было готово.
Все замечательно - и с оплатой, и с подходом к сотрудничеству

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abc321
Сергей 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
13 лет назад

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