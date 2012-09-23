Консультация по нейронным сетям

Нужен специалист по нейронным сетям для консультаций. Специалист должен быть практиком, а не только теоретиком. Будет сформулирована конкретная задача, которую предполагается решить при помощи нейронной сети. От специалиста ожидается получить следующую информацию:

1. Применимость НС для данной задачи и ожидаемая эффективность в зависимости от размеров тренировочной БД

2. Подход для решения задачи: тип нейронной сети, ее характеристики, входные выходные параметры

3. Программное обеспечение, которое позволит определить НС, тренировать и использовать ее, помощь в освоении ПО

4. План действий по решению задачи

Общение по телефону и e-mail. Оплата - $30/час.

В заявке просьба указать, сколько реальных задач вы уже решили посредством нейронных сетей и тип этих задач.