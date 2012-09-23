Требуется программист на аб. плате. Работа с 2-я сайтами. Движок «shop-script-premium» что-то добать, что-то исправить, что-то дописать. С опытом не менее 2-х лет. 1-2 дня после получения Т.З. Заданее сделал, отписал что сделал. Оплата возможна ...
Консультация по нейронным сетям
Нужен специалист по нейронным сетям для консультаций. Специалист должен быть практиком, а не только теоретиком. Будет сформулирована конкретная задача, которую предполагается решить при помощи нейронной сети. От специалиста ожидается получить следующую информацию:
1. Применимость НС для данной задачи и ожидаемая эффективность в зависимости от размеров тренировочной БД
2. Подход для решения задачи: тип нейронной сети, ее характеристики, входные выходные параметры
3. Программное обеспечение, которое позволит определить НС, тренировать и использовать ее, помощь в освоении ПО
4. План действий по решению задачи
Общение по телефону и e-mail. Оплата - $30/час.
В заявке просьба указать, сколько реальных задач вы уже решили посредством нейронных сетей и тип этих задач.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, существуют несколько таблиц Excel (ежемесячно обновляемые) необходимо усовершенствовать имеющиеся или сделать новую таблицу, для более подробного и автоматизированного анализа данных.Прочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
Идея следующая: Первая плата - 25*25 см - матрица фототранзисторов и ИК диодов с шагом 20мм (Matrix.jpg) Плата контроллера - (фотография.JPG) - несколько де-мультиплексоров и аналоговая часть.(от нее шлейфы к матрице и к ...Закрыт13 лет назад
Необходимо настроить 1С Документооборот перенести на новый сервер,настроить удаленный доступ написать несколько отчетов внешних. укажите стоимость работ и ваш скайпЗакрыт13 лет назад
Экспертная организация приглашает к сотрудничеству специалистов по разработке проектов ликвидации и консервации опасных производственных объектов (резервуары вертикальные стальные (РВС), паровые котлы, воздухосборники, сосуды - гидоаккумуляторы). Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected], [email protected] Контактное лицо: ...Закрыт13 лет назад
ИП. Нужно отчитаться в налоговую за полгода. Подробнее: skype: chartexx, mail: [email protected], тел: 8 911 70 44 555Закрыт13 лет назад
- $100
помогите ! купил у буржуев креатор страниц написанный на пхп... , так вот на самой странице латиница меняется на кирилицу, а в хедере и картинках (images) нет...., что делать ? но если по русски ...Прочее3 заявкиЗакрыт13 лет назад
На устройстве под win Ce 6.0 необходимо запустить полно экранное приложение в определенной части экрана. Ширина экрана 480 пикселей. Некая сторонняя программа должна запускаться с шириной 437 пикселей. При запуске эта сторонняя программа ...Закрыт13 лет назад
- $50
Необходим специалист, знающий данную конфигурацию, для помощи в начислении зарплаты. Работали в парусе. Сентябрь надо уже в новой конфигурации начислять. Начальные данные мы все внесли, а как эту тарификацию ...Закрыт13 лет назад
Экспертная организация ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) приглашает к сотрудничеству специалистов с соответствующим образованием и опытом для разработки плана производства монтажных работ на нефтеперерабатывающем заводе. Работа дистанционная, оплата и график по договоренности. Подробная информация: ...Закрыт13 лет назад