Разработать макетную плату

Идея следующая:

Первая плата - 25*25 см - матрица фототранзисторов и ИК диодов с шагом 20мм (Matrix.jpg)

Плата контроллера - (фотография.JPG) - несколько де-мультиплексоров и аналоговая часть.(от нее шлейфы к матрице и к отладочному контроллеру)

Отладочный контроллер Atmel AVR32924: UC3-L0 XPLAINED (AT32UC3L0-XPLD.pdf)

Схемы кое-какие есть (Схема - вариации на тему....rar ), но надо чтобы посоветовали и посмотрели на них.

Все и макетки есть (уже пришли почтой), нужно проверить и посоветовать схемы, сделать макетные платы, и помочь отладить (аналоговую часть с осциллографии и т.д.).