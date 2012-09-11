Разобраться с кодировкой в PHP сайте

помогите ! купил у буржуев креатор страниц написанный на пхп... , так вот на самой странице латиница меняется на кирилицу, а в хедере и картинках (images) нет...., что делать ? но если по русски писать латиницей то все хорошо получается. разработчик говорит что у них такая проблема с французким и испанским языками. интересно ссылку для посмотреть проблему можно здесь цеплять....?

http://www.easysqueezepro.ru/edit/