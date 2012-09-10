1С 8.2 Зарплата образовательного учреждения

$50
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Закрыт1 заявка82 просмотра

Необходим специалист, знающий данную конфигурацию, для помощи в начислении зарплаты.

Работали в парусе. Сентябрь надо уже в новой конфигурации начислять.

Начальные данные мы все внесли, а как эту тарификацию куда забивать не знаем.

Предоставлю базу и расписанную расчетку что и как должно расчитываться.

13 лет назад
inane
45 лет
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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