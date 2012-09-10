1С 8.2 Зарплата образовательного учреждения

Необходим специалист, знающий данную конфигурацию, для помощи в начислении зарплаты.

Работали в парусе. Сентябрь надо уже в новой конфигурации начислять.

Начальные данные мы все внесли, а как эту тарификацию куда забивать не знаем.

Предоставлю базу и расписанную расчетку что и как должно расчитываться.