Нужно скачать информацию определенных страниц сайта по маске. Всего порядка 3000 страниц, нужен только url и Title страницы.
Требуются специалисты для разработки ППРК
Экспертная организация ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) приглашает к сотрудничеству специалистов с соответствующим образованием и опытом для разработки ППРК.
Работа дистанционная, оплата и график по договоренности.
Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected]
Контактное лицо: Гладышева Надежда Егоровна.
Заявки фрилансеров
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