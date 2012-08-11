Anklavdubna

Экспертная организация ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) приглашает к сотрудничеству специалистов с соответствующим образованием и опытом для разработки плана производства монтажных работ на нефтеперерабатывающем заводе. Работа дистанционная, оплата и график по договоренности. Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected] Контактное лицо: ...