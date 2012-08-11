Anklavdubna

Экспертная организация приглашает к сотрудничеству специалистов по разработке проектов строительства блочно-модульной АГНКС (Автомобильная газонаполнительная компрессорная станция) на 250 заправок в сутки. Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected], [email protected] Контактное лицо: Герасимова Людмила Михайловна.
- Прочеенет заявокЗакрыт11 лет назад
Экспертная организация приглашает к сотрудничеству специалистов по разработке проектов ликвидации и консервации опасных производственных объектов (резервуары вертикальные стальные (РВС), паровые котлы, воздухосборники, сосуды - гидоаккумуляторы). Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected], [email protected] Контактное лицо: Ефремова Анна Викторовна.Закрыт11 лет назад
Экспертная организация ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) приглашает к сотрудничеству специалистов с соответствующим образованием и опытом для разработки плана производства монтажных работ на нефтеперерабатывающем заводе. Работа дистанционная, оплата и график по договоренности. Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected] Контактное лицо: ...Закрыт11 лет назад
Экспертная организация ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) приглашает к сотрудничеству специалистов с соответствующим образованием и опытом для разработки ППРК. Работа дистанционная, оплата и график по договоренности. Подробная информация: (495) 721-87-44, [email protected] Контактное лицо: Гладышева Надежда Егоровна.Закрыт11 лет назад
ООО «НТЦ «Анклав» (www.anklav.com) предлагает работу по проектированию АГЗС. Резюме высылать на электронную почту: [email protected] В резюме обязательно указать: 1) Образование 2) Опыт работы по проектированию АЗС (АГЗС, АГНКС) и т.п. (наименование проектов) 3) Возможность выполнить проект полностью либо разделы (согласно ПОСТАНОВЛЕНИЮ ...Закрыт11 лет назад