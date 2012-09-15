Нужна помощь с бухгалтерией

помогите ! купил у буржуев креатор страниц написанный на пхп... , так вот на самой странице латиница меняется на кирилицу, а в хедере и картинках (images) нет...., что делать ? но если по русски ...
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