Требуется программист для поддержки магазинов

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт1 заявка137 просмотров

Требуется программист на аб. плате. Работа с 2-я сайтами. Движок «shop-script-premium» что-то добать, что-то исправить, что-то дописать. С опытом не менее 2-х лет. 1-2 дня после получения Т.З. Заданее сделал, отписал что сделал. Оплата возможна яндекс деньги. Оплата 6000 рублей в месяц. Занятость не полная, работы не много.

13 лет назад
AIRSHOP
Полина 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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