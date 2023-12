Новый проект - http://chatreader.x10.bz/

Цель Получение заказа на выполнение программного проекта, дизайнерских работ, осуществление руководства программным проектом. Выполнение работ возможно как лично, так и с привлечением группы специалистов

Образование Высшее

Личные проекты:

http://scanjob.ru - мета поиск резюме и вакансий, весь рынок труда рунета на одном сайте

http://partner.nsk.ru - сайт поддержки партнеров mamba.ru, сайты знакомств

http://love.alma-ata.info - партнерский сайт для mamba.ru

http://banner-shop.ru - магазин баннеров

Опыт работы

2007 - freelance проекты

- Порядка 20 успешно выполненных проектов, связанных с технологиями Perl, PHP, MySQL, XML. Проекты касались тематик: создание асйтов, сайты знакомств, граббинг информации с ресурсов, парсинг XML и HTML, партнерские программы

2004 – настоящее время, инженер – программист

- Автоматизация рабочего процесса. Разработка распределенного аппаратно-программный комплекс: Windows, Linux и MacOS

- Технологии: Object Oriented Perl, CGI, Shell scripts, HTML, Apache

2002 - 2004, менеджер отдела мобильных технологий

- Развитие направления, начиная с нуля

- Разработка бизнес-плана развития проекта

- Заключение договора о сотрудничестве с крупными операторами сотовой связи (МТС, Билайн)

- Разработка и реализация собственных продуктов:

- http://mobiles.unipro.ru/smlib. Продукт выпущен на рынок и успешно продается

- http://ci.unipro.ru - web платформа для создания мобильных сервисов

- http://mc.unipro.ru - развлекательный SMS сервис, запущен в коммерческую эксплуатацию совместно с компанией МТС

- Руководил проектом – отдел разработки (3-5 человек) и маркетинга (2 человека)

- Технологии: Java, EJB, JSP, SQL, JDBC, JUnit, GSM, Java(tm) Communications API, AT interface, mobile applications, SMS (Short Messages Service)

2001 - 2002, инженер отдела контроля качества

- Разработка системы, автоматизирующей работу команды

- Технологии: Java, EJB, SQL, JDBC, JUnit, JSP, XML

2000 – 2001, программист – разработчик

- Метапоисковая система для сети Интернет

- Технологии: Java, servlets, XML, UML, HTML, JavaScript, components approach, Tomcat

Иностранные языки English – fluent speaking, reading and writing. Huge experience in working with technical texts and e-mail correspondence

Личные качества Предприимчивость, инициатива. Умение взять ответственность на себя и пойти на риск с целью получения результата, превосходящего ожидания. Умение вдохновлять людей для эффективной работы в команде

Увлечения Автомобильный туризм, кино