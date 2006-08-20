Новый проект - http://chatreader.x10.bz/
Цель Получение заказа на выполнение программного проекта, дизайнерских работ, осуществление руководства программным проектом. Выполнение работ возможно как лично, так и с привлечением группы специалистов
Образование Высшее
Личные проекты:
http://scanjob.ru - мета поиск резюме и вакансий, весь рынок труда рунета на одном сайте
http://partner.nsk.ru - сайт поддержки партнеров mamba.ru, сайты знакомств
http://love.alma-ata.info - партнерский сайт для mamba.ru
http://banner-shop.ru - магазин баннеров
Опыт работы
2007 - freelance проекты
- Порядка 20 успешно выполненных проектов, связанных с технологиями Perl, PHP, MySQL, XML. Проекты касались тематик: создание асйтов, сайты знакомств, граббинг информации с ресурсов, парсинг XML и HTML, партнерские программы
2004 – настоящее время, инженер – программист
- Автоматизация рабочего процесса. Разработка распределенного аппаратно-программный комплекс: Windows, Linux и MacOS
- Технологии: Object Oriented Perl, CGI, Shell scripts, HTML, Apache
2002 - 2004, менеджер отдела мобильных технологий
- Развитие направления, начиная с нуля
- Разработка бизнес-плана развития проекта
- Заключение договора о сотрудничестве с крупными операторами сотовой связи (МТС, Билайн)
- Разработка и реализация собственных продуктов:
- http://mobiles.unipro.ru/smlib. Продукт выпущен на рынок и успешно продается
- http://ci.unipro.ru - web платформа для создания мобильных сервисов
- http://mc.unipro.ru - развлекательный SMS сервис, запущен в коммерческую эксплуатацию совместно с компанией МТС
- Руководил проектом – отдел разработки (3-5 человек) и маркетинга (2 человека)
- Технологии: Java, EJB, JSP, SQL, JDBC, JUnit, GSM, Java(tm) Communications API, AT interface, mobile applications, SMS (Short Messages Service)
2001 - 2002, инженер отдела контроля качества
- Разработка системы, автоматизирующей работу команды
- Технологии: Java, EJB, SQL, JDBC, JUnit, JSP, XML
2000 – 2001, программист – разработчик
- Метапоисковая система для сети Интернет
- Технологии: Java, servlets, XML, UML, HTML, JavaScript, components approach, Tomcat
Иностранные языки English – fluent speaking, reading and writing. Huge experience in working with technical texts and e-mail correspondence
Личные качества Предприимчивость, инициатива. Умение взять ответственность на себя и пойти на риск с целью получения результата, превосходящего ожидания. Умение вдохновлять людей для эффективной работы в команде
Увлечения Автомобильный туризм, кино