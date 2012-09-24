Установить и настроить Asterisk

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт5 заявок166 просмотров

Необходимо установить на виртуальную машину Asterisk.

Необходимые настройки:

1. Принимать звонки на ростелекомовский номер (ip телефон)

2. Принимать звонки на sip номер (sipnet.ru)

3. Настроить правила для исходящих звонков

4. Настроить правила звонков внутри офиса (5 внутренних номеров)

Asterisk
13 лет назад
Magora
Павел 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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