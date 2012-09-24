Нужен специалист по нейронным сетям для консультаций. Специалист должен быть практиком, а не только теоретиком. Будет сформулирована конкретная задача, которую предполагается решить при помощи нейронной сети. От специалиста ожидается получить следующую информацию: ...
Установить и настроить Asterisk
Необходимо установить на виртуальную машину Asterisk.
Необходимые настройки:
1. Принимать звонки на ростелекомовский номер (ip телефон)
2. Принимать звонки на sip номер (sipnet.ru)
3. Настроить правила для исходящих звонков
4. Настроить правила звонков внутри офиса (5 внутренних номеров)
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