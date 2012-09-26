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Linux администратор
Ищу Linux администратора на удаленную постоянную занятость, который сможет поддержать нашу сложную систему Java во время нашего нерабочее время. Java опыт не требуется: хороший Linux системный администратор может сделать эту работу.
Временной промежуток работы 8 часов (начиная с 5 вечера времени Хьюстона).
К сожалению, проект работает 24 часа - торговые операции и наша команда США не может справиться с этой рабочей нагрузкой.
Нашей основной проблемой является качество, а не цена.
Наш бюджет является достаточным и гибким и адаптирован платить справедливую цену по местным рыночным ставкам!
Обязательно необходимо от кандидата:
1. Администратор Linux необходимо вербальное и чтения / записи знание английского языка. Телефон конференции будут проводиться чаще.
2. Это будет постоянное место
О своей заинтересованности пишите на [email protected] с пометкой Linux администратор
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