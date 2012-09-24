Необходимо установить на виртуальную машину Asterisk. Необходимые настройки: 1. Принимать звонки на ростелекомовский номер (ip телефон) 2. Принимать звонки на sip номер (sipnet.ru) 3. Настроить правила для исходящих звонков 4. ...
Разместить отзыв на Яндекс Маркет с московского ip
Задача:
Требуется оставить отзыв на Яндекс Маркете по указанному шаблону, оценить отзыв на 5 звезд и поставить по 5 звезд в подробных оценках. Если у вас нету аккаунта на Яндекс Маркете, то его потребуется создать.
Требования к исполнителю:
регионально Вы должны находиться в Москве или московском районе, т.е. вы должны иметь московский ip
Требования к контенту и уникальности:
текст отзыва предоставляем
Порядок работы:
0. Принимаем заказ (c прикрепленным printscreen страницы 2ip.ru c информацией о вашем ip адресе)
1. Создаем (если нет существующего) аккаунт на Яндекс Маркете
2. Получаем ссылку на размещение отзыва и текст отзыва
2. Размещаем отзыв, ставим везде 5 звезд
3. Делаем printscreen страницы "Мои оценки и отзывы о магазинах" своего аккаунта на Яндекс маркете и прикрепляем его для подтверждения выполнения заказа
4. Получаем деньги :-) - 0,5уе за отзыв
Дополнительная информация:
Предупреждение!!! Если указанный вами ip-адрес будет не соответствовать региональным требованиям - вам будет отказано в выполнении заказа.
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