Разместить отзыв на Яндекс Маркет с московского ip

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Закрытнет заявок133 просмотра

Задача:

Требуется оставить отзыв на Яндекс Маркете по указанному шаблону, оценить отзыв на 5 звезд и поставить по 5 звезд в подробных оценках. Если у вас нету аккаунта на Яндекс Маркете, то его потребуется создать.

Требования к исполнителю:

регионально Вы должны находиться в Москве или московском районе, т.е. вы должны иметь московский ip

Требования к контенту и уникальности:

текст отзыва предоставляем

Порядок работы:

0. Принимаем заказ (c прикрепленным printscreen страницы 2ip.ru c информацией о вашем ip адресе)

1. Создаем (если нет существующего) аккаунт на Яндекс Маркете

2. Получаем ссылку на размещение отзыва и текст отзыва

2. Размещаем отзыв, ставим везде 5 звезд

3. Делаем printscreen страницы "Мои оценки и отзывы о магазинах" своего аккаунта на Яндекс маркете и прикрепляем его для подтверждения выполнения заказа

4. Получаем деньги :-) - 0,5уе за отзыв

Дополнительная информация:

Предупреждение!!! Если указанный вами ip-адрес будет не соответствовать региональным требованиям - вам будет отказано в выполнении заказа.

13 лет назад
mabonia
Марина 
42 года
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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