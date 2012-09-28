Суть задания, нужно нарисовать схему прибора для вытравки платы: (Рисовать в любой удобной для вас программе) 1. схема должно быть очень простой и понятной У насоса есть ...
Ищем специалистов в IT отдел
На новый интересный Интернет-проект нужны:
1) Специалист IT отдела
Знание программирования , эл. платежных систем и их настройки, обработка аудио и видеозаписей, HTML и верстка.
Загрузка – полный рабочий день в будни.
З/пл 600$ в месяц (но если кандидат грамотный и нам понравится, то можем и увеличить)
2) Руководитель IT отдела
Все те же самые обязанности + контроль работы рядовых айтишников. Нужен опыт управления людьми и желание это делать.
З/п от 1000 долларов.
Ждем Ваши резюме на [email protected]
Заявки фрилансеров
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