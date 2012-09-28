Ищем специалистов в IT отдел

На новый интересный Интернет-проект нужны:

1) Специалист IT отдела

Знание программирования , эл. платежных систем и их настройки, обработка аудио и видеозаписей, HTML и верстка.

Загрузка – полный рабочий день в будни.

З/пл 600$ в месяц (но если кандидат грамотный и нам понравится, то можем и увеличить)

2) Руководитель IT отдела

Все те же самые обязанности + контроль работы рядовых айтишников. Нужен опыт управления людьми и желание это делать.

З/п от 1000 долларов.

Ждем Ваши резюме на [email protected]