У нас есть свой аккаунт Adwords, на котором крутиться реклама, и мы собираемся написать систему, которая позволит нам управлять её через API. Система будет писаться на PHP+ MySql Будучи программистом, но не имея опыта работы с ...
- $111Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
- $2500
Разыскивается ответственная девушка для выполнения всяческих мелких поручений и ассистирования начальнику по нескольким направлениям бизнеса (интернет-магазины, компьютерные игры, автогонки). 2 важных требования к кандидаткам: - Нужно уметь ориентироваться как рыба в воде в интернете! Уметь быстро ...Управление проектами3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
На постоянную удалённую работу нужен грамотный контентщик. (Загрузка - порядка 8 часов в будни) Основные задачи: - Размещение товаров на сайт\изменение\удаление описаний - Поиск качественных фотографий и редактирование фото товаров - Мелкие правки на сайтах - Сбор ...Контекстная реклама2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Требуется оперативная, ответственная и умная помощница на неполный рабочий день (загрузка варьируется от 2 до 6 часов в будни). Возможна небольшая занятость и в выходные дни. Данная вакансия не подразумевает постоянное присутствие за компьютером, многие ...Управление проектами4 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Условия: - удаленный 8часовой раб. день - с 9-18 мск быть в онлайне(!), связь по скайпу и через систему управления проектами - Работа долгосрочная на постоянной основе, только полная занятость - Студентов не рассматриваем - Зарплата: 20 т.р. От ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $500
Требуется копирайтер на постоянное сотрудничество для ежедневного написания новостей на сайты компаний (таможенная и околотаможенная тематика) Оплата - 70 руб/статья Обязательные требования: Знание основных правил русского языка – базовых орфографических, пунктуационных, грамматических норм Знание тематики и (или) желание ...Копирайтинг18 заявокЗакрыт10 лет назад
- $625
Наша компания специализируется в двух направлениях: ремонтно-строительная тематика и таможно-логистическая тематика Условия: - Работа удаленно - Восьмичасовой рабочий день - Работа в стабильной компании (с 2004 г.) - Дружный коллектив профессионалов (28 человек) - Гарантия профессионального роста - В компании своя система ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужен постоянный удаленный технический специалист для работы в команде в интересном проекте. Загрузка 8-9 часов в будни, суббота - 4 часа Зп от 500 до 1000 долларов (зависит от опыта) Важные умения, которыми вы должны обладать: 1. ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $100
Тематика - инвестиции, финансы. Выберу по работам (желательно, чтобы в портфолио были примеры на нужную нам тематику). Предлагайте, пожалуйста, свою цену и срок!Баннеры1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $100
В инфобизнес нужен удалённый программист. Работа (скорее подработка) в ваше свободное время. На несколько сайтов (друпал). Загрузка - небольшая (в среднем 5-10 заданий в неделю). Задачи простые - сделать эскиз страницы, заказать и проконтролировать верстку, поставить ...Наполнение сайтов2 заявкиЗакрыт10 лет назад
- $1000
Нужен профессионал, который имеет опыт в продвижении и пиаре в данной сети. Интересует привлечение состоятельной ЦА на сайт, посвященный инвестициям и личному финансовому планированию. Ждём Ваших расценок и условий сотрудничества.Социальные сети (SMM и SMO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Ищем аккуратную и ответственную девушки или молодого человека для постоянной удаленной подработки. Цель - привлекать целевой трафик на сайт с помощью контекстной рекламы и продвижения в фейсбуке, вконтакте. На выполнение поручений нужно будет тратить нес-ко часов в ...Контекстная реклама6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $500
Нужен в достаточно сжатые сроки диплом на русском языке на тему "Язык в рекламе 20ого века" В дипломе надо сделать упор на сравнение русского и английского языка в рекламе. Присылайте, пожалуйста, свои расценки и сроки. Желательно (но ...Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $2500
На постоянное попроектное сотрудничество нужен хороший специалист с опытом верстки и дизайна сайтов от 2ух лет. Также необходим опыт работы с вордпресс и несамописными интернет-магазинами. Выберу по портфолио и в соответствии с Вашими условиями сотрудничества.Дизайн сайтов5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $7500
Нужен спец по бизнес процессам для прописывания бизнес-процессов небольшой компании (инфобизнес) Обязательное условие - хорошая грамотность! Сроки и бюджет - по согласованию.Управление проектами2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $250
Доброго дня! Нужен спец, который сможет организовать автоматический перенос заявок от клиентов с электронной формы в срм (highrisehq) Жду заявок от тех, кто уже достигал подобную задачу. О сроках и ценнике договоримся!Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Есть 3 скана, надо перебить текст в гугл-докс-форму. Ничего сложного - произвольные и выборочные ответы, работы всего на пару часов. Требуется человек, который уже выполнял аналогичные задания и свободен сегодня. Сроки горят. Жду Ваших предложений.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $250
Добрый день, уважаемые музыканты. Кто сможет сделать минусовку-ремикс в стиле dub на песню A Chinese Restaurant – Broken Hearts And Picture Frames ? Покажите похожие работы. О цене договоримся. Спасибо!Музыка и Звуки4 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $1000
Требования: - Опыт продвижения от 2ух лет - Опыт работы с контекстной рекламой - Опыт ведения переговоров с заказчиками Условия: - Полный рабочий день - Стартовая зп 20000 рубПоисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт11 лет назад
- $1000
В веб-студию нужен сеошник на полный удаленный рабочий день (8 часов в будни, в выходные и праздники не работаем). Обязанности: - Ведение нескольких проектов по комплексному продвижению сайтов - Нацеленность на увеличение продающих способностей сайтов - Работа в ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт11 лет назад