lyubsy

Любовь lyubsy

 
36 летРоссия/Санкт-Петербург
11 лет на фриланс-бирже
Была
9 лет назад
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  • Консультация по API к Google.Adwords

    $111

    У нас есть свой аккаунт Adwords, на котором крутиться реклама, и мы собираемся написать систему, которая позволит нам управлять её через API. Система будет писаться на PHP+ MySql Будучи программистом, но не имея опыта работы с ...

    PHPMySQLGoogle Ads
    Системное программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Ассистент руководителя - девушка

    $2500

    Разыскивается ответственная девушка для выполнения всяческих мелких поручений и ассистирования начальнику по нескольким направлениям бизнеса (интернет-магазины, компьютерные игры, автогонки). 2 важных требования к кандидаткам: - Нужно уметь ориентироваться как рыба в воде в интернете! Уметь быстро ...

    Управление проектами3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Контент-менеджер (маркетолог)

    $1000

    На постоянную удалённую работу нужен грамотный контентщик. (Загрузка - порядка 8 часов в будни) Основные задачи: - Размещение товаров на сайт\изменение\удаление описаний - Поиск качественных фотографий и редактирование фото товаров - Мелкие правки на сайтах - Сбор ...

    HTMLPhotoshopПравки на сайтБаннер для сайтаGoogle Ads
    Контекстная реклама2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Виртуальный ассистент

    $1000

    Требуется оперативная, ответственная и умная помощница на неполный рабочий день (загрузка варьируется от 2 до 6 часов в будни). Возможна небольшая занятость и в выходные дни. Данная вакансия не подразумевает постоянное присутствие за компьютером, многие ...

    Управление проектами4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Удаленный веб-программист

    $1000

    Условия: - удаленный 8часовой раб. день - с 9-18 мск быть в онлайне(!), связь по скайпу и через систему управления проектами - Работа долгосрочная на постоянной основе, только полная занятость - Студентов не рассматриваем - Зарплата: 20 т.р. От ...

    PHPJavascriptWordPressMySQLHTMLCSSJoomlaMODXjQueryAjaxUnixSEO-оптимизация
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Копирайтер новостей (таможенная тематика)

    $500

    Требуется копирайтер на постоянное сотрудничество для ежедневного написания новостей на сайты компаний (таможенная и околотаможенная тематика) Оплата - 70 руб/статья Обязательные требования: Знание основных правил русского языка – базовых орфографических, пунктуационных, грамматических норм Знание тематики и (или) желание ...

    WordPressHTMLJoomlaНовости для сайта
    Копирайтинг18 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Менеджер по продвижению сайтов

    $625

    Наша компания специализируется в двух направлениях: ремонтно-строительная тематика и таможно-логистическая тематика Условия: - Работа удаленно - Восьмичасовой рабочий день - Работа в стабильной компании (с 2004 г.) - Дружный коллектив профессионалов (28 человек) - Гарантия профессионального роста - В компании своя система ...

    Поисковые системы (SEO)8 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Технический специалист

    $1000

    Нужен постоянный удаленный технический специалист для работы в команде в интересном проекте. Загрузка 8-9 часов в будни, суббота - 4 часа Зп от 500 до 1000 долларов (зависит от опыта) Важные умения, которыми вы должны обладать: 1. ...

    WordPressHTMLPhotoshop
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Баннер 240 на 400 для рекламной кампании

    $100

    Тематика - инвестиции, финансы. Выберу по работам (желательно, чтобы в портфолио были примеры на нужную нам тематику). Предлагайте, пожалуйста, свою цену и срок!

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужен вебмастер (контент-менеджер) на постоянку

    $100

    В инфобизнес нужен удалённый программист. Работа (скорее подработка) в ваше свободное время. На несколько сайтов (друпал). Загрузка - небольшая (в среднем 5-10 заданий в неделю). Задачи простые - сделать эскиз страницы, заказать и проконтролировать верстку, поставить ...

    Drupal
    Наполнение сайтов2 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Продвижение и PR с помощью соцсети linkedin

    $1000

    Нужен профессионал, который имеет опыт в продвижении и пиаре в данной сети. Интересует привлечение состоятельной ЦА на сайт, посвященный инвестициям и личному финансовому планированию. Ждём Ваших расценок и условий сотрудничества.

    Социальные сети (SMM и SMO)5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Специалист по рекламе и пиару

    $500

    Ищем аккуратную и ответственную девушки или молодого человека для постоянной удаленной подработки. Цель - привлекать целевой трафик на сайт с помощью контекстной рекламы и продвижения в фейсбуке, вконтакте. На выполнение поручений нужно будет тратить нес-ко часов в ...

    Контекстная реклама6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Диплом по лингвистике

    $500

    Нужен в достаточно сжатые сроки диплом на русском языке на тему "Язык в рекламе 20ого века" В дипломе надо сделать упор на сравнение русского и английского языка в рекламе. Присылайте, пожалуйста, свои расценки и сроки. Желательно (но ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Дизайнер-верстальщик

    $2500

    На постоянное попроектное сотрудничество нужен хороший специалист с опытом верстки и дизайна сайтов от 2ух лет. Также необходим опыт работы с вордпресс и несамописными интернет-магазинами. Выберу по портфолио и в соответствии с Вашими условиями сотрудничества.

    WordPressДизайн сайта
    Дизайн сайтов5 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужно автоматизировать форму и crm

    $250

    Доброго дня! Нужен спец, который сможет организовать автоматический перенос заявок от клиентов с электронной формы в срм (highrisehq) Жду заявок от тех, кто уже достигал подобную задачу. О сроках и ценнике договоримся!

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Нужна форма в гугл-докс

    $50

    Есть 3 скана, надо перебить текст в гугл-докс-форму. Ничего сложного - произвольные и выборочные ответы, работы всего на пару часов. Требуется человек, который уже выполнял аналогичные задания и свободен сегодня. Сроки горят. Жду Ваших предложений.

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен ремикс

    $250

    Добрый день, уважаемые музыканты. Кто сможет сделать минусовку-ремикс в стиле dub на песню A Chinese Restaurant – Broken Hearts And Picture Frames ? Покажите похожие работы. О цене договоримся. Спасибо!

    Музыка и Звуки4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сео-специалист на полный день

    $1000

    В веб-студию нужен сеошник на полный удаленный рабочий день (8 часов в будни, в выходные и праздники не работаем). Обязанности: - Ведение нескольких проектов по комплексному продвижению сайтов - Нацеленность на увеличение продающих способностей сайтов - Работа в ...

    Поисковые системы (SEO)7 заявок
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
erikwithagun
Александр 
31 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$10
10 баллов
10 лет назад
Баннер 240 на 400 для рекламной кампании
Спасибо за сотрудничество, было очень приятно работать. Рекомендую!
Очень понравилось работать с Александром - чувство стиля, креативность, доброжелательность - всё на высоте! Будем и дальше обращаться за дизайном. Желаем Александру больших удач в работе и жизни!)
Ответный отзыв
Bister
Семен 
29 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Нужна форма в гугл-докс
Благодарен за сотрудничество, все было замечательно! Задача поставлена четко, на сопутствующие вопросы сразу был дан исчерпывающий ответ! Рекомендую!
Очень понравилось работать с Семеном - всем рекомендую. Он делает всё быстро, грамотно и без замечаний.
Ответный отзыв
tatimoska
Алена 
33 годаМолдова
11 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Транскрибировать в текст несколько аудиозаписей
Есть хорошие заказчики, есть никакие. А есть прекрасные, как Люба. Человек слова, высокоинтелегентная, профессионально подкованная, надежная. Я могла спокойно работать, уверенная в заказе и оплате. Даже могла спросить совет в любое время и получить его без иронии. За это я очень благодарна. Людям с таким же мировоззрением, советую с ней работать. Не подведет
Алена - отличный фрилансер, хорошо справилась с поставленной задачей по расшифровке аудиозаписей, сделала всё раньше срока грамотность на высоком уровне порядочность приятное общение В будущем обязательно буду обращаться, если будут нужны переводы (англ. и немецк.) а также по расшифровкам. Рекомендую всем работать с Алёной!
Ответный отзыв