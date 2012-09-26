Схема прибора

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Закрыт3 заявки203 просмотра

Суть задания, нужно нарисовать схему прибора для вытравки платы:

(Рисовать в любой удобной для вас программе)

1. схема должно быть очень простой и понятной

У насоса есть кнопка вкл/выкл. т.е регулировка насоса с помощью питания

2. Что должна делать схема. Схема должна выключать и включать насос по заданному времени.

прибор должен включать насос через каждых 3 дня ( но также добавить функцию изменение числа 3+-)

схема должна изменять продолжительность работы насоса( насос должен работать 8 часов с перерывами, т.е 20 мин работает 20 минут отдыхает так же числа должны быть динамическими)

для схемы поставить экран(цифренный) т.е задавать параметры. Цена вопроса/срок. И цена полностью изготовленного прибора вами/ срок

13 лет назад
Electric_D
Андрей 
48 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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