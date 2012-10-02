Нужен опытный пользователь указанного продукта для консультации и обучению возможностям.
1С-Bitrix
Нужен специалист, который возьмется доделать сайт - портал создан по 1c-битриксу.
Спец нужен с Украины, для решения многих вопросов касательно работы в телефонном режиме.
Заявки фрилансеров
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