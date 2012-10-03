Добрый день! Необходимо кастомизировать карту Google в страницу сайта так же, как на макете, но во весь экран. Макет: http://mydent.ru/contacts/
Нужен спец openspace editor (SFS)
Для зарубежной компании требуется специалист - openspace editor (SFS). На данный момент задачии конкретной нет. При наличии специалиста поступит и задача. Просьба перечислить свои знания, навыки, опыт работы а также необходимо указать контакты. Спасибо.
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