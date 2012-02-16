Требуется разработка сайта на платформе WIX Studio с использованием системы управления контентом (CMS). Необходимо создать динамические страницы, дополненные анимациями и эффектами параллакса для улучшения визуального восприятия. Дизайн будет предоставлен в Фигме. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.
- Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрытгод назад
- $10
клиент-серверное приложение, HTTP/JSON, база данных смешанная: старая часть DAO, календарь - SQLite, старое постепенно переносится с DAO на Realm. Только для фрилансеров.Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Ищем в команду программиста, на проекты как новые так и текущие. Только 100% фриланс (вариант если вы работаете на постоянной работе и вы вне доступа – не подходит). - PHP 5.6+ / ООП / ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую вас. У нас в разработке флеш баннер, вот его первая сцена — http://solrise.net/projects/isig/760x220_4el_03.html т.к. делает баннер человек не специализирующийся на покадровых анимациях, то идет очень медленно. Необходимо ускорить процесс. ...Анимация1 исполнительЗавершен8 лет назад
Ищется исполнитель на проект, есть сайт на asp. Нужно будет переписать сайт на MAGENTO.Уже имеется коммерческий сайт на MAGENTO, в Америке, необходимо будет его скопировать и часть модулей (коммерческих) убрать, а часть модулей (контентных) добавить. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Мы ищем энергичного менеджера для ведения различных веб-проектов (от промки на флеше до интернет-магазина), с умением провести проект четко, иногда в сжатые сроки, способного креативно подходить к решению задач, умением поставить задачу исполнителю и добиться ...Управление проектами1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $2500
Зарплата от $1200 (10 $ / час); Занятость : На 2\3 ставки – 120 часов с опцией на полную занятость. Возраст: не имеет значения; Пол: не имеет значения; ...Веб-программирование11 заявокЗакрыт12 лет назад
Мы ищем энергичного менеджера веб-проектов, с умением предоставить высококачественный продукт в сжатые сроки Навыки и умения: портфолио по ведению веб-проектов понимание UI / UX ...Управление проектаминет заявокЗакрыт12 лет назад
Необходим специалист по after effects , готовый в рабочее время выполнять небольшие задания. Оплата почасовая 10/ час. Сейчас есть 5 файлов на ресайз. Пример задания. Дается ролик в одном формате и размере, ...Видеомонтаж13 заявокЗакрыт12 лет назад
У клиента есть книга, созданная программой iAuthir, прилагается версия книги в соответствующих форматах. Мы хотим, саздать POC к которым будут добавлены следующие возможности: 1. На последней ...Закрыт13 лет назад
- $2500
Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие! Описываю задачу: У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные ...3D-графика7 заявокЗакрыт13 лет назад
В команду требуется писатель ТЗ на англ. языке (и на русском тоже), понимающий в технологиях, желательно с опытом программирования в веб разработках. Присылайте резюме, контакты, цены.Копирайтинг2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужны спецы по использованию RUBY на технологиях Rails или Django. Нужна команда! В разработку поступит: 1. вебапп 2. андройд приложение 3. ios приложение конец января на ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт13 лет назад
Клиент заинтересован создать трех-мерные картинки (без очков) созданные из дву мерных (посредством вырезания и накладки на фон. Прилагаю пример необходимого уровня. Речь о большом кол-ве картинок. Необходимо указать цену за час ...3D-графика6 заявокЗакрыт13 лет назад
Анимация заливающейся в айфон воды в формате VBX. нужен реальный эффект налитой воды. и если трясешь - она трясется.. если наклонил, уровень наклонился необходимо создать приложение под Iphone с использованием акселерометра ...Закрыт13 лет назад
Нужен специалист по joomla со знанием Virtumart Задача: настройка системы Virtumart на сайте Joomla для системы продаж ZAP Прилагается страница с тех. требованиями ZAP. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Подключение к существующей системе разработаной в Win Forms с помощью технологии Visual WebGui Gizmox и разработатка возможности распечатывать документы с помощью PrintDocument через разные принтеры в организации через IP / Prot. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Для зарубежной компании требуется специалист - openspace editor (SFS). На данный момент задачии конкретной нет. При наличии специалиста поступит и задача. Просьба перечислить свои знания, навыки, опыт работы а также необходимо указать контакты. Спасибо.Прочеенет заявокЗакрыт13 лет назад
Медиа-плеер (музыка), установленный на айподе ( iPod) работает на основе операционной системы Android. Подробности в прикрепленном файле. Цена? Сроки?Закрыт13 лет назад