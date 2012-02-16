solrise

Оксана solrise

 
50 лет
16 лет на фриланс-бирже
Была
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • WIX Studio website

    Требуется разработка сайта на платформе WIX Studio с использованием системы управления контентом (CMS). Необходимо создать динамические страницы, дополненные анимациями и эффектами параллакса для улучшения визуального восприятия. Дизайн будет предоставлен в Фигме. Укажите стоимость и сроки выполнения проекта.

    Создание сайтовFigmaWix
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    год назад

  • Покадровая анимация человечка

    Приветствую вас. У нас в разработке флеш баннер, вот его первая сцена — http://solrise.net/projects/isig/760x220_4el_03.html т.к. делает баннер человек не специализирующийся на покадровых анимациях, то идет очень медленно. Необходимо ускорить процесс. ...

    HTML
    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сайт на Magento

    Ищется исполнитель на проект, есть сайт на asp. Нужно будет переписать сайт на MAGENTO.Уже имеется коммерческий сайт на MAGENTO, в Америке, необходимо будет его скопировать и часть модулей (коммерческих) убрать, а часть модулей (контентных) добавить. ...

    Magento
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Менеджер веб-проектов на полную занятость.

    Мы ищем энергичного менеджера для ведения различных веб-проектов (от промки на флеше до интернет-магазина), с умением провести проект четко, иногда в сжатые сроки, способного креативно подходить к решению задач, умением поставить задачу исполнителю и добиться ...

    HTML
    Управление проектами1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Задачи для специалиста по After Effects

    Необходим специалист по after effects , готовый в рабочее время выполнять небольшие задания. Оплата почасовая 10/ час. Сейчас есть 5 файлов на ресайз. Пример задания. Дается ролик в одном формате и размере, ...

    Видеомонтаж13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание POC

    У клиента есть книга, созданная программой iAuthir, прилагается версия книги в соответствующих форматах. Мы хотим, саздать POC к которым будут добавлены следующие возможности: 1. На последней ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Автоматическое создание 3Д изображения из 2Д

    $2500

    Если это научная фантастика и это нереально сделать, напишите, знающие! Описываю задачу: У клиента есть сотни тысяч подписанных пользователей. Они им предлагают услугу - пользователь поднимает фото, отмечает какие детали он хочет трехмерные ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Трехмерная картинка

    Клиент заинтересован создать трех-мерные картинки (без очков) созданные из дву мерных (посредством вырезания и накладки на фон. Прилагаю пример необходимого уровня. Речь о большом кол-ве картинок. Необходимо указать цену за час ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Анимации Visual Basic

    Анимация заливающейся в айфон воды в формате VBX. нужен реальный эффект налитой воды. и если трясешь - она трясется.. если наклонил, уровень наклонился необходимо создать приложение под Iphone с использованием акселерометра ...

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • PRINT MODUL - проект для программиста .net

    Подключение к существующей системе разработаной в Win Forms с помощью технологии Visual WebGui Gizmox и разработатка возможности распечатывать документы с помощью PrintDocument через разные принтеры в организации через IP / Prot. ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен спец openspace editor (SFS)

    Для зарубежной компании требуется специалист - openspace editor (SFS). На данный момент задачии конкретной нет. При наличии специалиста поступит и задача. Просьба перечислить свои знания, навыки, опыт работы а также необходимо указать контакты. Спасибо.

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Advanced Media Player

    Медиа-плеер (музыка), установленный на айподе ( iPod) работает на основе операционной системы Android. Подробности в прикрепленном файле. Цена? Сроки?

    Android
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

Megadoomer
Александр 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Покадровая анимация человечка
HTML
Отличный заказчик! Детальное тз и своевременная оплата. Рекомендую!
Хороший исполнитель! Рекомендую!
Ответный отзыв