Нужно срочно помочь разработать статическую библиотеку на С++. Задание несложное, университетского уровня. Задача состоит в том, чтобы составить функцию для умножения по модулю двух полиномов с коэффициентами.

Возможно дальнейшее сотрудничество.

Оплата посредством Webmoney.