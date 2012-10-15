Веб-разработка онлайн отчетности

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен5 заявок112 просмотров

необходимо создать он-онлайн отчет.

входные данные (вводятся пользователями), выходные данные - таблица/отчет с возможностью сортировки/поиска/группировки/разбивки по страницам

способ авторизации в отчете, просмотр: всем/по паролю; редактирование: по паролю;

нужна админ.панель для создания пользователей и их паролей

13 лет назад
Vishenka_V
40 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Выбранный исполнитель

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад
$180
5 дней
Андрей прекрасно разобрался в задании. Без лишних вопросов и уточнений сделал все быстро и качественно. Я осталась очень довольна. Буду сотрудничать и далее.
Очень приятно было работать с Ольгой, задание четко поставлено, всегда на связи и достойная оплата. Сотрудничеством доволен и надеюсь на его дальнейшее продолжение.

Заявки фрилансеров

ILSITSolution
Андрей 
33 года
13 лет в сервисе
Был
15 дней назад
13 лет назад

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