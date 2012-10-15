Сейчас сайт долго грузится, возможно из-за каких-то скриптов. Выявить причину и ускорить скорость загрузки сайта.
Веб-разработка онлайн отчетности
необходимо создать он-онлайн отчет.
входные данные (вводятся пользователями), выходные данные - таблица/отчет с возможностью сортировки/поиска/группировки/разбивки по страницам
способ авторизации в отчете, просмотр: всем/по паролю; редактирование: по паролю;
нужна админ.панель для создания пользователей и их паролей
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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