необходимо создать он-онлайн отчет. входные данные (вводятся пользователями), выходные данные - таблица/отчет с возможностью сортировки/поиска/группировки/разбивки по страницам способ авторизации в отчете, просмотр: всем/по паролю; редактирование: по паролю; нужна админ.панель для ...
Настройка Ecommtools на английском языке
Добрый день! Нужно настроить коды Ecommtools.com для работы на английском языке. Сами тексты, которые должны отображаться на сайте, мы предоставим.
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