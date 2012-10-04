Внести изменения в документ Excel

Нужно срочно помочь разработать статическую библиотеку на С++. Задание несложное, университетского уровня. Задача состоит в том, чтобы составить функцию для умножения по модулю двух полиномов с коэффициентами. Возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата посредством Webmoney.