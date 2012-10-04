www.ok-magazine.ru Сайт журнала ОК!, Сms Bitrix. В настоящий момент на нем выявлено несколько багов, которые контент-редактор не может поправить самостоятельно. Необходим специалист, знакомый с Битриксом. Работы в настоящий момент ...
Внести изменения в документ Excel
Работа для того кто очень хорошо разбирается в Экселе, займет пол часа - час в зависимости от профессионализма
250руб/проект
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