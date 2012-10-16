Нужно срочно помочь разработать статическую библиотеку на С++. Задание несложное, университетского уровня. Задача состоит в том, чтобы составить функцию для умножения по модулю двух полиномов с коэффициентами. Возможно дальнейшее сотрудничество. Оплата посредством Webmoney.
Баг-фиксинг на сайте под Битрикс
Сайт журнала ОК!, Сms Bitrix. В настоящий момент на нем выявлено несколько багов, которые контент-редактор не может поправить самостоятельно. Необходим специалист, знакомый с Битриксом.
Работы в настоящий момент немного. В дальнейшем предполагается поддержка и сотрудничество.
Перечень по устранению ошибок и небольших доделок на сайте
Ok-magazine.ru, которые нам необходимо сделать:
1. Самое важное! Убрать ненужные комментарии, всплывающие внизу статей почти в каждом материале, например
http://www.ok-magazine.ru/afisha/day/item25190.php - внизу под текстом идут комментарии
Тут проблема в том, что эти комментарии почти к каждой статье выплывают
- старые и все одни и те же. То есть явный глюк.
Они подгружаются из соцсетей. Как их стереть ( там явный спам) или как
починить управление комментариями на сайте никто не знает. То есть наш
редактор у себя их убивает, но они вовне все равно транслируются.
Мы же не можем остановить выгрузку из соцсети (в данном случае ФБ). И
как их затереть в соцсетях - тоже непонятно. Хотелось бы возможность
комментирования оставить, но вот данные старые комменты под статьями
все убить.
2. Видеоролик
странице сайта http://www.ok-magazine.ru/ мы хотим поставить в нужном
формате, чтобы по ширине ролик не выходил за пределы поля.
3. Раздел
рубрике
4. На месте рубрики
же, как
>
5. Добавить в раздел
или
6. В раздел
освещения технических новинок, гаджетов, аксессуаров.
Выбранный исполнитель
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