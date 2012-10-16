Баг-фиксинг на сайте под Битрикс

www.ok-magazine.ru

Сайт журнала ОК!, Сms Bitrix. В настоящий момент на нем выявлено несколько багов, которые контент-редактор не может поправить самостоятельно. Необходим специалист, знакомый с Битриксом.

Работы в настоящий момент немного. В дальнейшем предполагается поддержка и сотрудничество.

Перечень по устранению ошибок и небольших доделок на сайте

Ok-magazine.ru, которые нам необходимо сделать:

1. Самое важное! Убрать ненужные комментарии, всплывающие внизу статей почти в каждом материале, например

http://www.ok-magazine.ru/afisha/day/item25190.php - внизу под текстом идут комментарии

Тут проблема в том, что эти комментарии почти к каждой статье выплывают

- старые и все одни и те же. То есть явный глюк.

Они подгружаются из соцсетей. Как их стереть ( там явный спам) или как

починить управление комментариями на сайте никто не знает. То есть наш

редактор у себя их убивает, но они вовне все равно транслируются.

Мы же не можем остановить выгрузку из соцсети (в данном случае ФБ). И

как их затереть в соцсетях - тоже непонятно. Хотелось бы возможность

комментирования оставить, но вот данные старые комменты под статьями

все убить.

2. Видеоролик

странице сайта http://www.ok-magazine.ru/ мы хотим поставить в нужном

формате, чтобы по ширине ролик не выходил за пределы поля.

3. Раздел

рубрике

4. На месте рубрики

же, как

>

5. Добавить в раздел

или

6. В раздел

освещения технических новинок, гаджетов, аксессуаров.