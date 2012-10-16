Баг-фиксинг на сайте под Битрикс

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Завершен2 заявки149 просмотров

www.ok-magazine.ru

Сайт журнала ОК!, Сms Bitrix. В настоящий момент на нем выявлено несколько багов, которые контент-редактор не может поправить самостоятельно. Необходим специалист, знакомый с Битриксом.

Работы в настоящий момент немного. В дальнейшем предполагается поддержка и сотрудничество.

Перечень по устранению ошибок и небольших доделок на сайте

Ok-magazine.ru, которые нам необходимо сделать:

1. Самое важное! Убрать ненужные комментарии, всплывающие внизу статей почти в каждом материале, например

http://www.ok-magazine.ru/afisha/day/item25190.php - внизу под текстом идут комментарии

Тут проблема в том, что эти комментарии почти к каждой статье выплывают

- старые и все одни и те же. То есть явный глюк.

Они подгружаются из соцсетей. Как их стереть ( там явный спам) или как

починить управление комментариями на сайте никто не знает. То есть наш

редактор у себя их убивает, но они вовне все равно транслируются.

Мы же не можем остановить выгрузку из соцсети (в данном случае ФБ). И

как их затереть в соцсетях - тоже непонятно. Хотелось бы возможность

комментирования оставить, но вот данные старые комменты под статьями

все убить.

2. Видеоролик

странице сайта http://www.ok-magazine.ru/ мы хотим поставить в нужном

формате, чтобы по ширине ролик не выходил за пределы поля.

3. Раздел

рубрике

4. На месте рубрики

же, как

>

5. Добавить в раздел

или

6. В раздел

освещения технических новинок, гаджетов, аксессуаров.

PHP
13 лет назад
IgorIg
63 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

ArtNB
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$100
10 дней
Большое спасибо за работу! Задача выполнена с опережением сроков, очень качественно, с проявлением энтузиазма и изобретательности. Всячески рекомендуем Артема Бикшанова как профессионала и очень ответственного и грамотного специалиста.
Фактически работа выполнена только за отзыв. Первоначально не было возражений по моему предложению использовать электронную платёжную систему (Webmoney или Яндекс.Деньги). После окончания работы выяснилось, что возможна лишь оплата по безналичному расчёту, для которой нужно указать банковские реквизиты. После предоставления реквизитов понадобились ещё и копии документов. С момента "передачи данных в бухгалтерию" прошло больше двух недель, однако я ничего не получил.

Заявки фрилансеров

ArtNB
Артем 
45 лет
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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