Фактически работа выполнена только за отзыв. Первоначально не было возражений по моему предложению использовать электронную платёжную систему (Webmoney или Яндекс.Деньги). После окончания работы выяснилось, что возможна лишь оплата по безналичному расчёту, для которой нужно указать банковские реквизиты. После предоставления реквизитов понадобились ещё и копии документов. С момента "передачи данных в бухгалтерию" прошло больше двух недель, однако я ничего не получил.