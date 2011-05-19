Опыт работы с ПО
Среды разработки: Delphi, Visual Studio, LabVIEW, Omnis Studio.
СУБД: Access, MS SQL Server, MySQL.
Системы контроля версий: Subversion, JEDI Version Control System (JVCS).
Системы управления проектами: Redmine.
Системы управления сайтом: WordPress, DataLife Engine (DLE), 1С-Битрикс.
Автоматизация приложений MS Office (Word, Excel, Outlook), Adobe Illustrator, административных задач с использованием VBScript и PowerShell.
Создание программ установки (инсталляторов) с использованием Inno Setup.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
- Перевод фрагмента книги по электросетям (EN-RU)318 просмотров
- База данных высоковольтных линий428 просмотров
- Пульт управления лабораторным стендом516 просмотров
Отзывы заказчиков
$15
10 баллов
10 лет назад
все отлично!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен: оплату получил сразу после выполнения задания, познакомился с интересной и достаточно сложной программой установки.
$100
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо за работу! Задача выполнена с опережением сроков, очень качественно, с проявлением энтузиазма и изобретательности. Всячески рекомендуем Артема Бикшанова как профессионала и очень ответственного и грамотного специалиста.
Ответный отзыв
Фактически работа выполнена только за отзыв. Первоначально не было возражений по моему предложению использовать электронную платёжную систему (Webmoney или Яндекс.Деньги). После окончания работы выяснилось, что возможна лишь оплата по безналичному расчёту, для которой нужно указать банковские реквизиты. После предоставления реквизитов понадобились ещё и копии документов. С момента "передачи данных в бухгалтерию" прошло больше двух недель, однако я ничего не получил.
$10
10 баллов
11 лет назад
Большое спасибо за разработку, выполненную мгновенно и без ошибок. Результат - лучшее, что мы могли ожидать от сотрудничества.
Ответный отзыв
Полностью доволен сотрудничеством с Андреем, четкой постановкой задачи и оплатой без промедления.
$100
10 баллов
13 лет назад
Поставленная задача успешно выполнена. Спасибо Артему за предложенные варианты решения задачи, четкую формулировку и за успешную реализацию. Рекомендую этого Артема как ответственного исполнителя!
Ответный отзыв
Очень доволен сотрудничеством с Юрием: интересная и грамотно поставленная задача, оплата сразу же после выполнения работы, приятный в общении человек.
$10
10 баллов
13 лет назад
Отличный, квалифицированный специалист. Выполнил задание в срок, без ошибок, на все интересующиеся вопросы предоставил подробные ответы.
Ответный отзыв
Заказчик, с которым приятно работать: оперативно отвечает на вопросы по ТЗ, сразу оплатил работу.