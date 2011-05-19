ArtNB

Артем ArtNB

 
43 годаРоссия/Екатеринбург
18 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад

Опыт работы с ПО

Среды разработки: Delphi, Visual Studio, LabVIEW, Omnis Studio.

СУБД: Access, MS SQL Server, MySQL.

Системы контроля версий: Subversion, JEDI Version Control System (JVCS).

Системы управления проектами: Redmine.

Системы управления сайтом: WordPress, DataLife Engine (DLE), 1С-Битрикс.

Автоматизация приложений MS Office (Word, Excel, Outlook), Adobe Illustrator, административных задач с использованием VBScript и PowerShell.

Создание программ установки (инсталляторов) с использованием Inno Setup.

WordPressMySQLDelphi
Отзывы заказчиков
lofti
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
16 отзывов(-1)
$15
10 баллов
10 лет назад
Инсталлятор и конфигуратор программы с mssql
все отлично!
Сотрудничеством доволен: оплату получил сразу после выполнения задания, познакомился с интересной и достаточно сложной программой установки.
Ответный отзыв
IgorIg
62 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$100
10 баллов
11 лет назад
Баг-фиксинг на сайте под Битрикс
Большое спасибо за работу! Задача выполнена с опережением сроков, очень качественно, с проявлением энтузиазма и изобретательности. Всячески рекомендуем Артема Бикшанова как профессионала и очень ответственного и грамотного специалиста.
Фактически работа выполнена только за отзыв. Первоначально не было возражений по моему предложению использовать электронную платёжную систему (Webmoney или Яндекс.Деньги). После окончания работы выяснилось, что возможна лишь оплата по безналичному расчёту, для которой нужно указать банковские реквизиты. После предоставления реквизитов понадобились ещё и копии документов. С момента "передачи данных в бухгалтерию" прошло больше двух недель, однако я ничего не получил.
Ответный отзыв
knlmail
Андрей 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Приложение для создания и письма в ms outlook
Большое спасибо за разработку, выполненную мгновенно и без ошибок. Результат - лучшее, что мы могли ожидать от сотрудничества.
Полностью доволен сотрудничеством с Андреем, четкой постановкой задачи и оплатой без промедления.
Ответный отзыв
birh07
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$100
10 баллов
13 лет назад
Макрос VBA excel+SQL запрос импорт Excel-SQL
Поставленная задача успешно выполнена. Спасибо Артему за предложенные варианты решения задачи, четкую формулировку и за успешную реализацию. Рекомендую этого Артема как ответственного исполнителя!
Очень доволен сотрудничеством с Юрием: интересная и грамотно поставленная задача, оплата сразу же после выполнения работы, приятный в общении человек.
Ответный отзыв
NorteM
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Разработать небольшую базу данных в MS Access
Отличный, квалифицированный специалист. Выполнил задание в срок, без ошибок, на все интересующиеся вопросы предоставил подробные ответы.
Заказчик, с которым приятно работать: оперативно отвечает на вопросы по ТЗ, сразу оплатил работу.
Ответный отзыв