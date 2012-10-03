Приложение для создания и письма в ms outlook

Требуется разработать win32 приложение для создания и открытия письма в ms outlook с заранее заполненными полями и приаттаченым файлом. Работать должно подобно вызову команды mailto:

mailto: &bcc= &body=

Приложение должно вызываться как команда с параметрами командной строки и корректно завершаться, не должно быть никаких промежуточных диалоговых окон или сообщений. Нужно предоставить исходники результата работы.

Указывайте, пожалуйста, предполагаемый инструмент разработки, называйте сроки и цены.