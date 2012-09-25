Добрый день! Необходимо написать софт, который бы получал с Монетоприемника NRI G-13 информацию о принятых монетах и записывал ее в БД MySQL.
Программа рассылки
необходимо написать (или настроить под необходимые нам сайты) программу рассылки сообщений от пользователя. Рассылка по сайтам знакомств.. например http://freepersonals.ru/
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $250Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте! Имеется потребность в написании кроссплатформенного приложения под windows/linux/macos, Как я понимаю для этого идеально подходит java? Основной функционал работы программы заключается в мониторинге некоторых сайтов (типа VK, facebook, ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
в файле DescriptionПрикладное ПО8 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому). Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный). Проблемы в следующем: ...Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $250
Друзья, требуется создать небольшую программку на базе Access или 1С, для управление размещениями рекламы на транспорте (транзитная реклама). основа - Базы данных (Excel): 1)Маршрутная сетка (№ маршрута, адреса следования по ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Необходимо разработать ПО, реализующее метод стенографии по указанному алгоритму, со следующим функционалом: 1) Построение изображения - контейнера, заполненного текстовой документацией – цифровыми водяными знаками (ЦВЗ). 2) Просмотр ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Стоимость не более $200 - Понравится проект заплачу больше. - Время исполнения 7 дней. Программа для сбора почты с разных почтовых сервисов в несколько потоков, как через сокс с аутентификацией так и ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Нужно разработать програмку для отправки данных на принтерную печать. Прога должна прослушивать некий порт (задается в настройках программы), на этот порт будет посылаться пакет (например ключ доступа + ссылка на картинку). ...Прикладное ПО7 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужен начинающий, но амбициозный программист для написание простой программы под win 2003. Жду Ваших заявок.Прикладное ПО9 заявокЗакрыт13 лет назад
- $30
Нужно написать аналогичный парсер как http://www.weblancer.net/projects/432938.html только парсить ссылки с Яндекса. Детальное ТЗ скину в скайп.Прикладное ПО1 исполнительЗакрыт13 лет назад