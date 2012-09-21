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Delphi: Оптимизировать компонент TImageListButton
Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому).
Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный).
Проблемы в следующем:
* Компонент (канва) моргает при неоднородном фоне
* Нет выпадающего списка в ImageIndex со списком изображений
Компонент: https://www.dropbox.com/s/ww2g17hld68vb73/TImageButton.rar
Тестовый пример: https://www.dropbox.com/s/5cyv83sykqj4fj4/Test_P.zip
Исходник тестовой формы: https://www.dropbox.com/s/6o6m9vm46w4h3e5/Test_source.rar
Заявки фрилансеров
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