Delphi: Оптимизировать компонент TImageListButton

Необходимо оптимизировать/переписать написанный для личных нужд компонент TImageListButton (нет уже времени разбираться самому).

Суть компонента в отрисовке изображений из ImageList по состоянию (стандартный, при наведении, нажатый, выключенный).

Проблемы в следующем:

* Компонент (канва) моргает при неоднородном фоне

* Нет выпадающего списка в ImageIndex со списком изображений

Компонент: https://www.dropbox.com/s/ww2g17hld68vb73/TImageButton.rar

Тестовый пример: https://www.dropbox.com/s/5cyv83sykqj4fj4/Test_P.zip

Исходник тестовой формы: https://www.dropbox.com/s/6o6m9vm46w4h3e5/Test_source.rar