Необходимо завершить проект

Один фрилансер исчез бросив проект на середине.

Есть ТЗ, исходники на VB.NET 2008 (в них реализована работа с изображением и БД в соответствие с нашим требованиями по скорости работы)

Бюджет от 100т.р.

Премии:

1. 20% за полное удовлетворение потребностей заказчика

2. 50% успешное завершение всего проекта до конца ноября (является дополнением к пункту 1).

Примерное ТЗ https://docs.google.com/open?id=0B3XfmzPMHxuuZUs1ZWlnOHlfdE0

Старая версия ПО https://docs.google.com/open?id=0B3XfmzPMHxuuUDZjX1R1Q0d6NnM

Исходники покажу только потенциальному кандидату

Краткое описание задачи

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Необходимо разработать программу ввода информации с бумажных носителей для системы электронного архива. Документы сканируются, а потом операторы вводя со сканов данные (FR не подходит). Ввод идет по полям, поля типа: номер документа, название, ФИО и т.п. Система должна быть распределенной, с возможностью ввода данных удаленно. Никакого web!

Основные модули: оболочка для ввода и проверки данных (включая подключение справочников и гибкую систему настроек по каждому полю), работа со сканами (поворот, увеличение, выделение фрагмента изображения), шифрование и безопасность данных (как БД, так и изображений), серверная часть (формирование пакетов для обработки для операторов, прием результатов обработки) и поддержка удаленного обновления.

Сейчас аналогичная система есть и работает, но для локальной сети.

Формат БД – Access. Программа должна без проблем ставится на ОП Windows XP (SP2 и выше), Windows Vista, Windows 7. Дистрибутив должен быть разумных размеров. Программа должны обладать очень высоким быстродействием при вводе данных (сейчас, например, поиск города&улицы по справочнику на 1млн записей, занимает незаметные доли секунды).

Бюджет от 100т.р. – жду Ваших конкретных предложений.

Сроки – горят.

Проект обсуждался с множеством тех. экспертов и выработаны следующие параметры проекта:

1. Windows XP (SP2 и выше) = FrameWork 2.0

2. Предстоит работать с сканамии высокого разрешения, что требует применение не стандартный функций. Иначе перерисовывание будет заметно для пользователя. (в исходниках на VB есть)

3. Локальная база должна легко разворачиваться, без отдельных установщиков, поэтому выбран формат Access и. Самописное шифрование.

4. WEB –не подходит, поскоку это не будет соответствовать нашим бизнес-процессам

5. Delphi и технологии 10 летней давности не подходят