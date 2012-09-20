Написать десктопный парсер номеров телефонов.

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Закрыт9 заявок200 просмотров

Необходимо написать десктопный парсер моб. номеров телефонов. Желательно человек с опытом.

13 лет назад
Joenisseg
Данила 
35 лет
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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