Организация и обслуживание розничного телефонного узла на базе одной из популярных платформ – Asterisk, FreeSwitch, Kamailio, Yate и проч. Ключевой задачей является многоканальный sip-доступ к платформе, удобный sms-сервис и яркий web-интерфейс. Плюс интеграция с платежными ...
Написать десктопный парсер номеров телефонов.
Необходимо написать десктопный парсер моб. номеров телефонов. Желательно человек с опытом.
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