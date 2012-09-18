Настройка конфигурации CRM (клиентская база)

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки222 просмотра

Ищу программиста, знакомого с CRM "Клиентская База" для настройки индивидуальной конфигурации.

Основные задачи обсуждаются в личке

13 лет назад
dron
37 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Генератор анкоров

    Необходима генерация анкоров для html сайта. Программa десктопная в прогу будут вставляться хтмл файлы, которые будут ссылаться на определенный 1 хтмл файл . На картинке все вроде описал, любые вопросы в ICQ - 619218115

    HTML
    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Переписать 5 юнитов с Delphi на C++.

    $100

    Необходимо переписать 5 юнитов с Delphi под MinGW C++. Юниты в аттаче, жду ваших предложений. Цена вопроса - 100$, в случае если этого мало готов к обсуждению. Жду Ваших предложений. Оплата по ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Написать робота для переходов по ссылкам

    Требования: - программа должна находить нужную ссылку по параметрам (в выдаче гугла, на разных площадках) - иметь возможность менять свой ай-пи (прокси сервер, отключение/подключение мобильного модема) - изменять информацию о компьютере, с ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Нужен парсер сайта

    $40

    Нужен парсер сайта. Парсер должен уметь сохранять картинку делать файл CSV, а так же копировать фотографии на основании сделанного CSV и объединять сделанные CSV разных категорий. Имеется полное техзадание, скачать ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Нужна программа

    Нужна программа со следующими характеристиками: В неё забиваешь временной интервал от и до, затем забиваешь количество необходимых дат нажимаешь пуск и она в случайном порядке извлекает даты и время. ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Десктопный парсер

    Здравствуйте! Почитайте, пожалуйста ТЗ и сообщите, сможете ли Вы помочь. Срок, сумма. Разработать на Visual С ,Visual basic, Delphi или Java и php программу HumanoidBot. Предназначена для 100% имитации пользователя ...

    DelphiJavaPHP
    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Реализация sqlite_escape_string на C#

    $50

    На PHP есть функция sqlite_escape_string — она экранирует спецсимволы в строке для использования в запросе при работе с базой данных SQLite. Мне нужен аналог этой функции на C#. Оплата 15$ ...

    PHPSQLite
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Программа формирования заказа

    Требуется программа для формирования заказа. Что бы были поля для заполнения: код товара, фабрика, размер, цвет, принадлежность по полу(мальчик/девочка), описание, количество, цена и в последнем общая цена. Все это для отдельного покупателя(для которого ФИО, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Внедрение многопоточности (Delphi XE2)

    Доброго времени суток! Имеется небольшой прототип приложения: GUI общается с DLL, отображая прогресс выполнения процедуры внутри DLL. Естественно, что интерфейс оказывается заморожен на время исполнения и сопутствующие с ним проблемы -&gt; крайне ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад