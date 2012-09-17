Реализация sqlite_escape_string на C#

На PHP есть функция sqlite_escape_string — она экранирует спецсимволы в строке для использования в запросе при работе с базой данных SQLite. Мне нужен аналог этой функции на C#.

Оплата 15$ после тестирования функционала по Teamviewer.

p.s. сразу скажу. не нужно советовать command.Parameters.AddWithValue() – она не подходит мне в контексте моей задачи