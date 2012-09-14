Javascript разработчик.

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрытнет заявок154 просмотра

Компания Effective Soft приглашает в свою дружную команду Javascript разработчика для работы в минском офисе.

Требования:

- HTML5;

- CSS/Javascript/jQuery;

- Письменный английский;

- Опыт коммерческой разработки от года.

Возможны командировки в Ливан.

CSSHTMLJavaScriptjQuery
13 лет назад
Yulia-Sharhun
Юля Шархун 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров