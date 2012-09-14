Требуется переименовать группу файлов *.jpg Суть задачи. Есть массив имен "Новые" - "Старые". Необходимо найти старое имя в папке с файлами, переименовать в новое имя и сохранить. ...
Javascript разработчик.
Компания Effective Soft приглашает в свою дружную команду Javascript разработчика для работы в минском офисе.
Требования:
- HTML5;
- CSS/Javascript/jQuery;
- Письменный английский;
- Опыт коммерческой разработки от года.
Возможны командировки в Ливан.
Заявки фрилансеров
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