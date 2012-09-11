Переименовать группу файлов

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Требуется переименовать группу файлов *.jpg

Суть задачи.

Есть массив имен "Новые" - "Старые".

Необходимо найти старое имя в папке с файлами, переименовать в новое имя и сохранить.

Пишите, если готовы взяться.

ICQ: 309373692

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13 лет назад
SmileFOR
45 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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