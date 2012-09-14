Раскидывание по датам в Excel

1. Есть Файл с отчетностью по месяцам. Нужно чтобы автомтически файл генерил лист соответсвующий году с пустыми показателями.

2. Есть лист с позициями соответствующими строкам в годовых листах.

3. Есть лист куда вводятся исходные данные. сумма, селектбар из предыдущей таблицы со строками (чтобы потом отнести эту цифру в нужную строку, дата чтобы правильно разнести по датам)

Шаблон файла прилагаю.