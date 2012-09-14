Конфигурация 1С для интернет-магазина

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки170 просмотров

Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее!

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Никто не делал ИМ с выгрузкой номенклатуры из 1с на сайт?

Ребята, поделитесь рабочей конфигурацией, пожалуйста!!

13 лет назад
Pianist
39 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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