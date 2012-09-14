Нужна конфигурация 1с для интернет магазина (возможно с минимальной базой товаров) с настроеным обменом данных (из файла обмена выкинуто все лишнее). Либо нужна помощь в создании такой кннфигурации или обучение ее созданию. Как можно быстрее!

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Никто не делал ИМ с выгрузкой номенклатуры из 1с на сайт?

Ребята, поделитесь рабочей конфигурацией, пожалуйста!!