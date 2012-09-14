Генератор анкоров

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Закрыт2 заявки151 просмотр

Необходима генерация анкоров для html сайта. Программa десктопная в прогу будут вставляться хтмл файлы, которые будут ссылаться на определенный 1 хтмл файл . На картинке все вроде описал, любые вопросы в ICQ - 619218115

HTML
13 лет назад
LOCO19861
Вонг 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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