Ходилка для MMORPG (C/C++/Delphi)

$100
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Закрыт1 заявка182 просмотра

Приветствую уважаемых фрилансеров. И так, требуется создать ходилку для MMORPG Runescape. (www.runescape.com) В игре имеется миникарта, собственно клик на точку в миникарте приводит к перемещению персонажа на точку в мире. Так же имеется карта мира(в приложении). Необходимо по миникарте определить точки на карте мира, затем по точкам на карте мира - произвести перемещение персонажа по миникарте(изображение на миникарте может быть повернуто). Так же необходимо реализовать не только перемещение по карте мира, но и динамическую смену карт(например заместо карты мира будет скормлена карта подземелья или же кастомно склееная карта путём выдирания изобьражений с миникарты и вденение их в фотошоп. Пример в аттаче) Язык выполнения: Delphi,C++,C. Если выбран C++ то компилятор MinGW, если выбран Си - то Pelles C, если Delphi то 2010/XE. Цена вопроса - 100$. В случае, если этого мало - готов к обсуждению. По выполнении - исходный код приложить. Тестовое приложение: Я выбираю процесс из списка процессов(JagexLauncher.exe), программа грабит миникарту в окно, затем ввожу путь из точек на глобальной карте - и персонаж весело по ним бегает. После проверки деньги, по получении денег - исходный код.

Образцы карт: http://rghost.ru/private/40374115/5f7c807cd0e7defb85b5e6857db44107

Игра весит примерно 20-30 метров, качается на сайте в разделе скачать.

Delphi
13 лет назад
CynicRus
39 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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