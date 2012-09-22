Внедрение многопоточности (Delphi XE2)

Доброго времени суток!

Имеется небольшой прототип приложения: GUI общается с DLL, отображая прогресс выполнения процедуры внутри DLL. Естественно, что интерфейс оказывается заморожен на время исполнения и сопутствующие с ним проблемы -> крайне нуждаюсь в профессиональной помощи.

Необходимо:

1) Реализовать многопоточность (разморозку интерфейса, операции паузы, отмены и т.п.). Желательно - OTL, однако возможно и через обычный TThread.

2) Дать рекомендации по дальнейшему развитию приложения с точки зрения многопоточности.

Исходники на Delphi XE2 (проект на FireMonkey) прилагаются.